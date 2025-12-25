NBL｜香港⾦⽜主場揭幕戰 94：74 ⼤勝上海⽞⿃

NBL昨日（24 ⽇）上演第⼆輪賽事，香港⾦⽜⾸度以荃灣體育館作為主場，並於今季主場揭幕戰以 94：74 擊敗上海⽞⿃，開季取得兩連勝佳績。球隊將於 12 ⽉ 30 ⽇及 1 ⽉ 1 ⽇分別作客合肥及安徽，⼒爭延續連勝⾛勢。

今仗適逢平安夜，吸引⼤批球迷入場觀戰，與親友⼀同「睇波度佳節」。球隊亦特別安排「聖誕老⼈」於場內派發禮物，令現場洋溢節⽇氣氛。⾯對今季 NBL「新軍」上海⽞⿃ ，香港⾦⽜沿⽤上仗正選陣容，由巴爾文（ Ondřej Balvín ）、美⾂鍾斯（Mason Jones）、刁展望、孫晨然及盧藝文先發上陣。

⾸節戰況緊湊，香港⾦⽜開局憑巴爾文在顏⾊地帶頻頻得⼿打開紀錄，中段後備上陣的阿諾斯克（E.J. Anosike）接⼒主導進攻，外線三分及突破⾛籃接連命中，單節個⼈獨取 8 分。不過上海⽞⿃⼀直緊咬比分，雙⽅互有攻守，最終香港⾦⽜憑侯天⼀壓哨命中的兩分遠射，以 20：19 ⼀分之差險勝⾸節。

第⼆節初段，美⾂鍾斯火⼒全開，內外開⼸，既強攻籃下得分，亦攻入兩記三分球，個⼈於節初連取 12 分，帶領香港⾦⽜打出⼀段 12：4 的攻勢，將比分拉開⾄ 32：23。惟主隊其後命中率稍有回落，讓上海⽞⿃逐步追近。關鍵時刻，盧藝文及厄特爾⼆世（Michael Ertel II）挺⾝⽽出，各⾃貢獻重要得分，其中厄特爾⼆世更於半場前射入壓哨兩分，助香港⾦⽜以 40：34 領先返回更衣室。

換邊後，上海⽞⿃隨即打出⼀段 6：0 攻勢，將比分追平⾄ 40：40。不過香港⾦⽜迅速作出回應，先由盧藝文命中三分球⽌⾎，其後孫晨然連續展現個⼈突破能⼒，不但搏得「And 1」完成三分攻勢，隨後再射入⼀記三分球；加上巴爾文在禁區內以強硬⾝體對抗強攻得⼿，以及唐才育施展精彩的 360 度轉⾝上籃，香港⾦⽜打出⼀段 10：4 的攻勢，將比分拉開⾄ 53：44。其後雙⽅互有攻守，香港⾦⽜在董健第三節尾段連中兩記三分球，其中包括⼀球壓哨遠射，帶著 64：51 的雙位數優勢結束第三節。

進入最後⼀節，香港⾦⽜持續多點開花，唐才育、厄特爾⼆世、阿諾斯克及董健輪流搶分，第四節初段即打出⼀段 11：5 的攻勢，進⼀步拉開分差，奠定勝局。最終，香港⾦⽜以 94：74 輕取上海⽞⿃，開季取得兩連勝。香港⾦⽜今場12名上陣球員都有得分進帳，當中有三名球員得分上雙，美⾂鍾斯獨取 17分成為全隊得分王，董健交出12分，阿諾斯克攻入15分。