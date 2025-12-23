NBA｜勇士格連與主帥居爾暫停期間發生口角 獨自退場後全場未再上陣 勇士主場反勝魔術（有片）

勇士今日主場以120：97大勝魔術，然而焦點落在前鋒戴文格連（Draymond Green）與主帥居爾（Steve Kerr）於第三節一次暫停期間在場邊爆發激烈口角。格連其後自行返回更衣室冷靜，雖再度回到板凳待命，居爾最終決定不再安排他登場。

暫停圍圈爆衝突 居利、穆迪出手勸和

事發於第三節8分47秒，格連一次進攻傳球失誤被對手截走，魔術乘勢連取3分，將比分拉開至71：66，居爾隨即叫暫停。網上流傳片段所見，二人在場邊爭執不休、情緒高漲，勇士核心史提芬居利（Stephen Curry）及穆迪（Moses Moody）在旁嘗試安撫，穆迪更站起拍了拍格連肩膀。格連隨即起身離席，獨自走回更衣室。

居爾：失去專注才叫暫停 格連選擇回更衣室冷靜

賽後居爾解釋：「當時確實有點上火，我叫暫停是因為覺得球隊失去專注。我們把話說清楚了，他選擇回更衣室冷靜，事情到此為止。其他都是私事，我不會再補充。」他並強調，即便格連其後回到場邊，今仗亦決定不再派他上陣。

格連本場出戰近18分鐘，錄得9分、7籃板。他離席時勇士以66：71落後5分，球隊隨後打出54：26的攻勢，一舉反超並鎖定勝局，最終以23分之差擊退魔術。值得一提的是，格連於周六對太陽一戰因連食技犯在次節早段被驅逐，該役勇士仍以119：116險勝，成功終止三連敗。

格連與主帥居爾於第三節一次暫停期間在場邊爆發激烈口角。AP

格連曾在周六與太陽的比賽中被驅逐出場。AP

格連與主帥居爾於第三節一次暫停期間在場邊爆發激烈口角。路透社

格連：情緒失控 先抽身冷靜 不會離棄隊友

談到暫離原因，格連表示：「我當時情緒激動，覺得最好先離開。我不認為當時情況會變好，所以把自己抽離，就是這樣。」他指回到板凳後隨時可再上陣，但決定權不在他，且「身體也有點僵硬」。他重申不會放棄隊友：「我覺得有責任留在那裡，我不會放棄我的隊友。」

勇士目前戰績15勝15負，排在西區第8，與季前預期仍有距離。格連直言：「這大概也是為什麼大家情緒容易起伏。」又稱：「籃球是我們的工作，這是一項充滿情緒的運動，偶爾失控很正常。我們一起贏過很多冠軍，我們會繼續向前看。」他並表示短暫離隊「是對自己最好的選擇」。

居利、居爾：風波不擴散 需要格連的冠軍經驗

勇士一哥居利就事件保持低調，指二人只是「進行了一次良好的對話」：「這屬於他們之間的事，不是我該評論的。」他補充，球隊在一場勝仗後更衣室氛圍積極，「我們都懂得保持專業」。

勇士一哥居利就事件保持低調，指二人只是「進行了一次良好的對話」。路透社

勇士一哥居利就事件保持低調，指二人只是「進行了一次良好的對話」。路透社

格連今仗出場18分鐘，得到9分7籃板。新華社

格連今仗出場18分鐘，得到9分7籃板。新華社

被問到風波是否會持續，居爾斬釘截鐵道：「不會。」並稱：「今晚你也看到了，球隊已經準備好。我們需要格連，他是冠軍，我們合作多年。其餘的人要繼續推進、持續進步。我覺得這是本季我們較好的表現之一，上半場比賽內容不錯，只是手感欠佳。我認為格連打得很不錯。」