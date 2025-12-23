Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆119:103擊退灰熊 SGA連續100場20+力逼張伯倫

即時體育
更新時間：16:09 2025-12-23 HKT
發佈時間：16:09 2025-12-23 HKT

近日3戰苦吞2敗的雷霆周一主場迎戰灰熊，今仗雷霆主力之一賀姆格連（Chet Holmgren)因病缺席，但在基𠎀奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA)轟入31分，收下自己的連續100場得分20+之餘，再率球隊以119:103擊敗灰熊。

SGA連續100場20+ 直逼張伯倫記錄

雷霆在經歷完3戰2敗後迎來反彈，今場主場對灰熊在主力賀姆格連缺席下也並未受到太大挑戰，半場已經以67:54取得領先，雖然灰熊一度將比數追近但奈何不久又再被雷霆拉開比分，最終雷霆以119:103輕取灰熊。

今場SGA轟入全場最高的31分，外加10籃板8助攻4抄截，收下自己連續第100場得分20+，距離「上古神獸」張伯倫(Wilt Chamberlain)創下的連續126場的記錄亦更接近，雷霆「二當家」謝倫威廉斯（Jalen Williams，又譯𠎀倫威廉斯）亦表現亮眼，貢獻了24分6籃板。

