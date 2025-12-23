NBA｜塘鵝末節爆發逆轉獨行俠 豪取五連勝 「胖虎」替補高效成變陣奇兵

西岸早前包尾的塘鵝近況急速升溫，今日主場迎戰獨行俠，在末節一度落後11分下強勢反撲，單節打出40：26攻勢，最終以119：113逆轉勝出，喜迎五連勝。傷癒復出的「胖虎」威廉臣（Zion Williamson）持續以替補身份上陣，連續四仗均有20+得分，命中率高達57%，變陣奏效，成為球隊回暖的關鍵拼圖。

末節把握獨行俠「斷電」時機 一波流反超鎖勝

塘鵝五連勝期間先後斬落拓荒者、公牛、火箭、溜馬及今仗的獨行俠，期間不乏經典逆轉戲碼，包括此前曾上演25分大逆轉擊退火箭。今場第四節面對獨行俠突然進攻「斷電」，塘鵝抓緊機會打出21：5攻勢一舉反超，末節合計40：26收官，氣勢如虹完成逆轉，將連勝勢頭延續至五場。

10 points in the final 4 minutes for Zion.



He ices the @PelicansNBA win 💯 pic.twitter.com/RF4kwun6f4 — NBA (@NBA) December 23, 2025

此役亦是塘鵝自2023年以來首次拉出五連勝，現時為聯盟第二長的連勝。回望季初，球隊曾陷入1勝12負的低谷、墊底全盟，如今戰績升至8勝22負，排名回到西部第13位，走勢明顯回暖。

「胖虎」替補上陣火力不減 主帥：成熟心態值得讚

健康成為塘鵝扭轉戰局的首要因素。季初球隊受傷患困擾，威廉臣因右腳應力性反應休戰，主力控衛迪祖堤梅禮（Dejounte Murray）亦長期缺陣。直至12月15日對公牛之戰，「胖虎」傷癒復出，改以替補身份上陣，球隊隨即迎來四連勝。

威廉臣復出後連續4場替補出戰，場均貢獻20分、6.3籃板、4助攻，投籃命中率達56.9%，效率驚人。賽後塘鵝主帥博雷戈（James Borrego）受訪時表示：「我們的目標是讓他的上場時間發揮最大價值。這像一道精打細算的戰術題……我早知道他會適應得很好，但他能以如此成熟、以團隊為先的態度接受替補角色，這份醒悟值得所有人稱讚。」

核心回歸輪換齊整 新兵崛起提升上限

除威廉臣外，防守悍將鍾斯（Herbert Jones）、梅菲（Trey Murphy）等核心亦陸續回歸，球隊終於拼齊完整輪換，為連勝奠基。回顧近兩季，這套陣容的塘鵝在2023年曾一度登頂西部，本季新秀奎因（Derik Queen）、費爾斯（Jeremiah Fears）表現亮眼，新生力量注入使陣容上限再被推高。

威廉臣連續第四場後備出場。AP

鍾斯（右）今仗得到9分2籃板4助攻。AP

梅菲（右）今場獲得11分5籃板4助攻。AP

隨著傷兵歸隊、替補策略奏效，塘鵝戰力明顯回復，西岸形勢或再添變數。未來在「胖虎」持續高效與輪換整齊支撐下，塘鵝有望延續上升走勢，向季後賽席位發起強勢衝擊。