NBA｜NBA與FIBA攜手合作 2027年推新歐洲聯賽
更新時間：13:20 2025-12-23 HKT
發佈時間：13:20 2025-12-23 HKT
早前一直盛傳NBA有意拓展歐洲市場舉辦新的歐洲聯賽，美國時間周二NBA正式宣佈明年1月開始與FIBA合作更進一步推動全新的歐洲聯賽，並開始與各隊和有意加入的老闆們接洽，並探討新聯盟的相關事宜。
新歐洲聯賽有望2027正式上路
NBA與FIBA表示新聯賽將會除了設永久席位外，亦為歐洲所有隸屬FIBA的各國聯賽球隊，如FIBA籃球冠軍聯賽（BCL）提供晉級管道。
FIBA秘書長薩基利斯(Andreas Zagklis)表示這次的合作項目對歐洲籃球是好消息，並說：「聯賽的賽制尊重歐洲體育模式的原則，為歐洲大陸任何有抱負的俱樂部提供了一條通往巔峰的公平之路。該項目旨在提升整個歐洲籃球生態系統的可持續發展能力，涵蓋球員、俱樂部、聯賽和國家籃協，其產生的連鎖效應將惠及整個歐洲的籃球愛好者。」
而NBA總裁肖華(Adam Silver)也表示歐洲創立新聯賽蘊含龐大機遇，他也說：「我們期待與國際籃聯攜手，與那些認同我們願景、認為籃球運動在歐洲擁有巨大潛力的潛在俱樂部和所有權集團進行接洽。」據ESPN消息指新聯賽暫定2027年正式開打，有12個永久名額其餘4個名額透過資格賽產生，潛在的合作國家包括英國、法國、西班牙、義大利、德國、希臘和土耳其。
