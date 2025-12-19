NBA｜約基治登頂中鋒助攻王 再砍三雙領金塊八連勝

金塊中鋒約基治（Nikola Jokic）再添里程碑。今日對魔術一戰，他轟下「三雙」率隊以126：115取勝，同時職業生涯助攻數超越名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），正式成為NBA歷史「中鋒助攻王」。

With this dime, Nikola Jokic passes Kareem Abdul-Jabbar for the most assists by a CENTER in NBA history 🪙



JOKER - 5,661 (and counting)

KAJ - 5,660pic.twitter.com/l5nHo52Sz5 — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 19, 2025

約基治本季狀態火熱，今仗得到23分、11個籃板和13次助攻，完成個人第13次三雙。賽前他在中鋒助攻榜僅落後渣巴6次（渣巴職業生涯助攻為5,660次）。上半場還剩6分26秒時，約基治助攻隊友比基特（Jalen Pickett）命中三分，順利完成超越，寫下新頁，成為NBA歷史「中鋒助攻王」。

賽後約基治談到助攻之道時笑言：「我覺得助攻會令兩個人開心；當你做出正確選擇時，你也會對自己感到滿意。」他續道：「等到我職業生涯結束，回看這些成就時，我會坐在門廊上飲啤酒，同孩子們吹一下這些往事。」