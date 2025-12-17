Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

商竣程三征香港網球公開賽 大讚香港球迷氣氛熾熱

即時體育
更新時間：17:20 2025-12-17 HKT
發佈時間：17:20 2025-12-17 HKT

香港網球公開賽2026，將於下個月4-11號在維多利亞公園網球場舉行，而中國網球選手商竣程（Jerry）將第三度出戰香港網球公開賽。在視像訪問中這位20歲小將坦言，香港球迷營造的熾熱比賽氣氛，是其「職業生涯最好之一」，更在維園觀眾的鼓勵下，屢次上演逆轉好戲，連續兩年打進四強 。

因球迷熱情選擇香港重新出發

商竣程去年因流感和腳傷困擾，缺席了許多比賽。他在視像訪問中坦言過去一年「不簡單」，但學會以積極心態面對傷病。而選擇香港作為賽季起點，主因是能感受難得的「主場優勢」。他提到如果要打的好，除了環境和天氣，場上的氣氛也很重要，他表示：「一整年大多在國外作客比賽，有機會回到國內與球迷互動，對於球員來說非常好，因為能得到很多的支持。」 

許多從深圳、廣州專程來港的球迷和本地球迷，其打氣聲讓他備受鼓舞。「在香港這個城市，看到球迷在場上與球員的互動、加油和鼓勵會讓我們打得更好，更有動力。」 

他回憶去年的狀態 ，即使比賽初段狀態不佳，也能在觀眾支持下逐步提升，實現逆轉，最終連續兩年打進四強 ：「可能開始不太好，但隨著觀眾的鼓勵聲，讓我打得越來越好。在香港整個的這個網球氣氛，我覺得應該是算是我整個職業生涯最好之一了。 」 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
7小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
店家未有得到黃小姐同意，就安排男技師為她按摩。iStock示意圖
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
即時中國
20小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
23小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
2小時前
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
28分鐘前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
7小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
8小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
10小時前