商竣程三征香港網球公開賽 大讚香港球迷氣氛熾熱

香港網球公開賽2026，將於下個月4-11號在維多利亞公園網球場舉行，而中國網球選手商竣程（Jerry）將第三度出戰香港網球公開賽。在視像訪問中這位20歲小將坦言，香港球迷營造的熾熱比賽氣氛，是其「職業生涯最好之一」，更在維園觀眾的鼓勵下，屢次上演逆轉好戲，連續兩年打進四強 。

因球迷熱情選擇香港重新出發

商竣程去年因流感和腳傷困擾，缺席了許多比賽。他在視像訪問中坦言過去一年「不簡單」，但學會以積極心態面對傷病。而選擇香港作為賽季起點，主因是能感受難得的「主場優勢」。他提到如果要打的好，除了環境和天氣，場上的氣氛也很重要，他表示：「一整年大多在國外作客比賽，有機會回到國內與球迷互動，對於球員來說非常好，因為能得到很多的支持。」

許多從深圳、廣州專程來港的球迷和本地球迷，其打氣聲讓他備受鼓舞。「在香港這個城市，看到球迷在場上與球員的互動、加油和鼓勵會讓我們打得更好，更有動力。」

他回憶去年的狀態 ，即使比賽初段狀態不佳，也能在觀眾支持下逐步提升，實現逆轉，最終連續兩年打進四強 ：「可能開始不太好，但隨著觀眾的鼓勵聲，讓我打得越來越好。在香港整個的這個網球氣氛，我覺得應該是算是我整個職業生涯最好之一了。 」