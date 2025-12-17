NBA｜雲班耶馬NBA盃決賽前至親離世 賽後眼眶濕潤：「我今日失去了一位親人」

馬刺今日以113：124不敵紐約人，無緣今屆NBA盃桂冠。頭牌雲班耶馬（Victor Wembanyama）今仗表現未如人意，賽後出席記者會時眼眶濕潤，並透露當日失去至親，據悉為其祖母（Grandmother）。

賽後發布會上，雲班耶馬在回答第一個問題時情緒明顯受影響，隨即表示：「抱歉，今日我失去了一位親人。」其後僅再回應一題便提前離場。據馬刺隨隊記者Jared Weiss報導，雲班耶馬於今日稍早獲悉祖母在法國離世。

Victor Wembanyama learned Tuesday morning that his grandmother has passed away in France, a team source told @TheAthletic.



Wembanyama was in tears during his post-game press conference and said, "I'm sorry, I lost somebody today."