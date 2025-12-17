NBA｜雲班耶馬NBA盃決賽前至親離世 賽後眼眶濕潤：「我今日失去了一位親人」
更新時間：15:33 2025-12-17 HKT
馬刺今日以113：124不敵紐約人，無緣今屆NBA盃桂冠。頭牌雲班耶馬（Victor Wembanyama）今仗表現未如人意，賽後出席記者會時眼眶濕潤，並透露當日失去至親，據悉為其祖母（Grandmother）。
Wemby says he lost someone close to him in his presser
Condolences to him 🙏 pic.twitter.com/oq5ZqpT49H
— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) December 17, 2025
賽後發布會上，雲班耶馬在回答第一個問題時情緒明顯受影響，隨即表示：「抱歉，今日我失去了一位親人。」其後僅再回應一題便提前離場。據馬刺隨隊記者Jared Weiss報導，雲班耶馬於今日稍早獲悉祖母在法國離世。
Victor Wembanyama learned Tuesday morning that his grandmother has passed away in France, a team source told @TheAthletic.
Wembanyama was in tears during his post-game press conference and said, "I'm sorry, I lost somebody today."
— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) December 17, 2025
儘管至親離世、心情沉重，傷癒不久的雲班耶馬仍選擇堅持披甲。第三節一度接管比賽，單節貢獻12分；惟關鍵的第四節在紐約人強勢反撲下未能延續火力，末節僅靠罰球入賬2分。全場出戰25分鐘，錄得18分、6籃板。馬刺最終無力追近，比數定格113：124。
