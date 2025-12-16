NBA｜灰熊121:103掀翻快艇 快艇未來發展舉步維艱

今季快艇絕對有力競爭「最令人失望」球隊，皆因坐擁李安納(Kawhi Leonard)和哈登（James Harden)2大球星下，竟然位列西岸尾2位置，周一主場對灰熊更以103:121落敗，比賽過程更出現罕見一幕，快艇主場作賽但卻出現許多空位略顯尷尬。

Back at Intuit Dome for first time in December… pic.twitter.com/8gobqSBs4E — Law Murray 🎄 (@LawMurrayTheNU) December 16, 2025

快艇主場遭灰熊打沉 近10戰僅收1勝

今場快艇雖以主場出戰但卻未見有所謂主場之利，當地記者梅利(Law Murray)在社交媒體發佈一段影片，影片中卻可見雖然球賽已經開打但卻仍有許多吉位出現，反映不少球迷亦漸漸對球隊失去信心，今場快艇亦同樣打出令人失望的表現，除了首節曾握有些微優勢隨後節奏都被灰熊所掌握，最終快艇以103:121被灰熊擊敗，最近10戰吞9敗，並以6勝20負位列西岸尾2。今場灰熊有謝倫積遜(Jaren Jackson Jr.)攻入31分4籃板4助攻5阻攻的全面數據，而莫蘭特(Ja Morant)亦貢獻了12分。反觀快艇2位球星李安納和哈登分別僅得21分和13分。

快艇內憂外患不斷 重建定爭冠一樣難

快艇今季場內場外風波不斷，季初被爆與李安納簽「陰陽合約」，與一間由球隊老闆注資的公司簽定高達4年2800萬美元的贊助合約，規避薪資上限限制，NBA方亦表示正在調查。之後球隊2大巨星李安納和哈登今季表現嚴重下滑，標爾(Bradley Beal)又受傷患困擾，由本身作為衝冠球隊竟落到西岸尾段班實在令球迷難以接受。然而就算球隊今年開始「擺爛」重建亦同樣困難，皆因當年為了得到保羅(Paul George)除了送走基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）外更送出了數年的選秀權，其中包括明年的首輪選秀權，意味着球隊今年就算得到靠前的選秀權亦只會落入雷霆手上，所以快艇現在的處境相當尷尬。