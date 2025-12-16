NBA｜火箭加時憾負金塊 末段判罰搶鏡 火箭主帥轟球證「多年最差執法」（有片）

西岸兩支勁旅上演強強對話，休斯敦火箭作客加時以125：128不敵丹佛金塊，賽事末段的多次判罰引來爭議。火箭主帥烏度卡（Ime Udoka）賽後直斥判罰失準：「這是我很久以來見過最差的執法。」

爭議判罰不斷 球證存在感十足

兩軍本季戰績同居西岸前列，今仗十分精彩惟哨聲不絕，合共53次犯規、59次罰球，球證存在感十足。金塊方面，兩名中鋒約基治（Nikola Jokic）與華蘭修納斯（Jonas Valanciunas）先後「六犯」畢業；火箭的爭議則集中在關鍵時刻：常規時間最後2.3秒、金塊以116：117落後之際，未等底線開球，火箭隊湯遜（Amen Thompson）疑似絆倒添夏達威（Tim Hardaway Jr.）被吹「無球犯規」。火箭提出挑戰但球證維持原判，金塊控衛梅利（Jamal Murray）把握技術犯規罰球命中，追平比分並拖入加時。

Clutch shotmaking.

Wild back-and-forth action.

Amazing performances.



ROCKETS VS. NUGGETS WAS AN INCREDIBLE OT FINISH TONIGHT! 🍿 pic.twitter.com/h08Hn5kouA — NBA (@NBA) December 16, 2025

火箭主帥烏度卡賽後直斥判罰失準：「這是我很久以來見過最差的執法。」路透社

關鍵時刻火箭隊湯遜（白衫）疑似絆倒添夏達威（藍衫）被吹「無球犯規」。路透社

湯遜（左）今仗多次遭遇爭議判罰。AFP

今仗兩隊身體對抗十分激烈，合共出現53次犯規和59次罰球。AP

加時賽最後段亦風波不斷。剩餘1分06秒，火箭中鋒申京（Alperen Sengun）爭搶籃板時被添夏達威推倒，裁判未有鳴哨；隨後一個回合，湯遜逼搶梅利過程中動作不算明顯，卻被吹犯規。烏度卡賽後怒斥判罰：「這是我很久以來見過的最差吹罰，主球證好像追星族，場上判例前後矛盾。」金塊主控梅利則表示：「這是一場身體對抗很強的比賽，要做到兩邊完全一致並不容易。我覺得雙方都有漏判，影響不算太大。」

強強對話 兩軍奉獻精彩比賽

撇除判罰爭議，兩隊火力互爆為球迷奉上精彩戲碼。常規時間最後1分40秒兩隊以109：109僵持，約基治弧頂先飆三分，火箭新人謝帕德（Reed Sheppard）隨即回敬；金塊鍾斯（Spencer Jones）再中三分，火箭杜倫（Kevin Durant）頂防強射三分亦手起刀落，互有三分相應，氣氛火熱。加時戰至剩2分59秒，鍾斯命中三分助金塊拉開至124：117；火箭其後緊追至僅落後3分並握有球權，惟申京在最後4.9秒被干擾下強投三分偏出，金塊終守住勝局。

Two of the league's best passers went head-to-head tonight 👀



Joker: 39 PTS, 15 REB, 10 AST

Alpi: 33 PTS, 10 REB, 10 AST



Denver secured the victory, winning their 5th straight! pic.twitter.com/BSlYpRreLl — NBA (@NBA) December 16, 2025

值得一提的是，兩隊中鋒同場繳出「三雙」創造歷史。約基治轟下39分、15籃板、10助攻，收獲本季第12次「三雙」並繼續領跑聯盟；申京則有33分、10籃板、10助攻，寫下本季首個「三雙」。此役亦成為NBA首次出現「中鋒對中鋒」的同場三雙對決。約基治賽後讚賞申京表現：「不需要把我和申京作比較，他本身已經是一位非常出色的球員。」