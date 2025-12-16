Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜狀元法拉格破占士最年輕40+得分紀錄 里程碑夜獨行俠加時不敵爵士（有片）

即時體育
更新時間：14:51 2025-12-16 HKT
發佈時間：14:51 2025-12-16 HKT

今屆NBA選秀狀元法拉格（Cooper Flagg）再創里程碑。獨行俠作客對陣爵士一役，這位18歲新星火力全開，全場27投13中、罰球20罰15中，砍下生涯新高42分外加7籃板、6助攻。以18歲359日之齡，法拉格超越勒邦占士（LeBron James）成為NBA常規賽史上最年輕單場攻入40+的球員。可惜球隊最終於加時以133：140飲恨，難以用勝利為里程碑之夜作結。

 

法拉格開局即大殺四方，上半場9投7中斬獲24分，外帶4籃板4助攻，全面表現令人側目。關鍵第4節尾段，他在球隊落後3分、比賽僅餘4秒時把握兩罰機會，先穩穩命中首罰，繼而冷靜選擇「戰術性罰失」第二球，助隊友搶下關鍵前場籃板並扳平比分，將比賽拖入加時。惟獨行俠加時手感冰冷，全隊8投僅中1，痛失勝局。

此役42分，令法拉格以18歲359日改寫歷史，打破占士於19歲88日創下的最年輕40+紀錄。數據同樣印證狀元郎走出季初低潮、步入上升通道：他今季已出戰26場，前13戰場均15.2分、6.6籃板、3.1助攻，投籃命中率43.6%；後13戰則提升至場均21.7分、6籃板、4助攻，命中率攀升至51.9%；最近7戰更交出場均25.7分、5.9籃板、3.6助攻的火熱表現。

雖然此戰告負，但獨行俠整體狀態較季初「一瀉千里」時期明顯回穩。隨著主將艾榮（Kyrie Irving）據報有望約一個月內復出，球隊後勢值得期待。法拉格的崛起，加上核心班底回歸，獨行俠有望在之後賽程交出不一樣的答卷。

