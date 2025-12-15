NBA｜居利轟48分「白做」 拓荒者136:131擊退勇士

勇士周日作客對今季表現浮動的拓荒者，但今場卻打得比想像中激烈，出現過20次的領先交換和14次打和，勇士雖有居里(Stephon Curry)攻入全場最高的48分，但拓荒者今場憑着謝利安格蘭(Jerami Grant)、阿夫迪亞(Deni Avdija)及舒敦夏柏(Shaedon Sharpe)合力攻入96分，助力球隊以136:131力壓擊敗勇士。

居利攻48分獨木難支 拓荒者火力全開退勇士

今場拓荒者對勇士鬥得相當火熱，首節拓荒者就曾以34:23領先，但隨後勇士立即展開反擊並在半場結束時以62:61反超比分，到第四節憑着居利的出色表現一度領先主隊10分，但尾段拓荒者展開反擊，由格蘭率領下打出一波12:0的攻勢實現反超，其後居利突破上籃不入再加上與戴文格連(Draymond Green)配合失誤導致遭到抄截斷送反超機會，最終勇士以131:136敵拓荒者。

今場勇士全隊僅居利得分過20分，攻入48分並成功以45次40分超越米高佐敦(Michael Jordon)成為30歲後最多得分40+的球員，而拓荒者則有格蘭和夏柏齊齊攻入35分，另外阿夫迪亞則攻入26分7籃板8助攻。

