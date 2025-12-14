Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA盃│雲班耶馬復出做救世主 領馬刺中斷雷霆16連勝 爆冷入決賽│有片

即時體育
更新時間：14:13 2025-12-14 HKT
發佈時間：14:13 2025-12-14 HKT

NBA盃4強賽周日在賭城拉斯維加斯上演，此前勢如破竹、豪取16連勝的雷霆意外「觸礁」，以109:111不敵馬刺，無敵之旅戛然而止。馬刺的「法國怪物」溫班耶馬（Victor Wembanyama）缺陣12場後，今場火線復出，即展現救世主本色，在末段獨取關鍵8分，率領球隊淘汰雷霆殺入決戰，將與紐約人爭冠。

狀元回歸受限 板凳出發顯神通

「法國怪物」雲班耶馬復出，與雷霆雙星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）及賀姆格連（Chet Holmgren）正面對決。為保護其傷勢，雲班耶馬今仗受上陣時間限制，直至第2節才後備登場，他立即展示禁區的統治力及攻守兩端的影響力，迅速扭轉了球隊一度落後16分的劣勢，助馬刺在半場前將比分追至僅落後3分。

 

末節生死互搏 雲班耶馬一錘定音

易邊後，馬刺延續氣勢，第3節更一度反超，徹底粉碎了雷霆聞風喪膽的「恐怖第三節」方程式。進入末節，雙方鬥得激烈，多次互換領先。戰至最後時刻，雲班耶馬接管比賽，先是一記中距離跳投，再穩穩把握罰球，為球隊奠定勝局。雷霆雖在最後關頭採取犯規戰術，可惜為時已晚，最終以2分之差落敗。

雲班耶馬：這場勝仗將決定未來走向﹗

雲班耶馬今仗僅上陣約21分鐘，高效地交出22分、9籃板及2封阻的出色表現，盡顯巨星價值。賽後他表示：「這場勝利說明了我們未來會走向何處。NBA會考驗你的極限，但我休息了12場後回來，充滿活力！」

同時馬刺全隊亦多點開花，華素爾Devin Vassell）攻入全隊最高的23分，迪艾朗霍斯和卡斯度亦各有22分進帳。反觀雷霆，SGA空砍29分，未能阻止球隊的隊史連勝走勢在第16場終止。馬刺爆冷晉級後，將於香港時間周三(12月17日)早上9時30分舉行的冠軍戰中火併紐約人，爭奪NBA盃冠軍寶座及每位球員逾50萬美元的豐厚獎金。

