NBA盃│雲班耶馬復出做救世主 領馬刺中斷雷霆16連勝 爆冷入決賽│有片

NBA盃4強賽周日在賭城拉斯維加斯上演，此前勢如破竹、豪取16連勝的雷霆意外「觸礁」，以109:111不敵馬刺，無敵之旅戛然而止。馬刺的「法國怪物」溫班耶馬（Victor Wembanyama）缺陣12場後，今場火線復出，即展現救世主本色，在末段獨取關鍵8分，率領球隊淘汰雷霆殺入決戰，將與紐約人爭冠。

狀元回歸受限 板凳出發顯神通

「法國怪物」雲班耶馬復出，與雷霆雙星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）及賀姆格連（Chet Holmgren）正面對決。為保護其傷勢，雲班耶馬今仗受上陣時間限制，直至第2節才後備登場，他立即展示禁區的統治力及攻守兩端的影響力，迅速扭轉了球隊一度落後16分的劣勢，助馬刺在半場前將比分追至僅落後3分。

"The fact that he could catch it, is ridiculous... and then two guys, fadeaway, that kind of skill..."



Safe to say Wemby was IMPRESSIVE in his return to the court!



SAS will play NYK in the @emirates NBA Cup Championship on Tuesday at 8:30pm/et on Prime. https://t.co/1HTSYSz5O6 pic.twitter.com/hvzVXk4CyR — NBA (@NBA) December 14, 2025

末節生死互搏 雲班耶馬一錘定音

易邊後，馬刺延續氣勢，第3節更一度反超，徹底粉碎了雷霆聞風喪膽的「恐怖第三節」方程式。進入末節，雙方鬥得激烈，多次互換領先。戰至最後時刻，雲班耶馬接管比賽，先是一記中距離跳投，再穩穩把握罰球，為球隊奠定勝局。雷霆雖在最後關頭採取犯規戰術，可惜為時已晚，最終以2分之差落敗。

雲班耶馬：這場勝仗將決定未來走向﹗

雲班耶馬今仗僅上陣約21分鐘，高效地交出22分、9籃板及2封阻的出色表現，盡顯巨星價值。賽後他表示：「這場勝利說明了我們未來會走向何處。NBA會考驗你的極限，但我休息了12場後回來，充滿活力！」

同時馬刺全隊亦多點開花，華素爾Devin Vassell）攻入全隊最高的23分，迪艾朗霍斯和卡斯度亦各有22分進帳。反觀雷霆，SGA空砍29分，未能阻止球隊的隊史連勝走勢在第16場終止。馬刺爆冷晉級後，將於香港時間周三(12月17日)早上9時30分舉行的冠軍戰中火併紐約人，爭奪NBA盃冠軍寶座及每位球員逾50萬美元的豐厚獎金。