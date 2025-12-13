WTT香港總決賽｜紅館周六全場爆滿 美中不足世一孫穎莎女單四強因傷退賽 幸尾場混雙繼續比賽

最不想發生的事發生，最受球迷歡迎的女單「世一」孫穎莎在紅館舉行的WTT香港總決賽的女單4強對同胞球手蒯曼，打至第4局以2:2打平手後因左腳足踝受傷叫了一次「醫療暫定」，包紥後再出場，以3:11見負，大分落後2:3下到第6局出場時跟裁判示意「退賽」，球迷大叫「沒關係的，健康第一」。

周六原本一日3戰，她在下午夥拍王楚欽組成「最強外卡」對日本松本輝空、張本美和，國家隊只花了約23分鐘即以11:6、11:8、11:4獲勝，晉級同日晚上的混雙決賽對南韓組合林鐘勳、申裕斌。

莎莎跟王楚欽在下午的混雙賽四強，身體還是好好的。徐嘉華攝

莎莎每一場比賽都成球迷焦點。何家豪攝

周六的紅館乒球賽全場爆滿。何家豪攝

勝出的蒯曼在賽後被問到莎莎的情況時說：「其實我不是太清楚，打到第3局時，發覺莎姐已有一些不舒服（指腳部），我看到她打的球知道她身體有些不舒服，具體不是太清楚。」

衛冕的王曼昱再獲決賽資格。何家豪攝

談到香港首次在紅館舉辦WTT總決賽，蒯曼說：「在紅館比賽挺好的，各方面都很好，包括出場方式都很好。我在單打前幾局的發揮都比之前好，打得比較積極主動一些，沒前面打得死板。」對於周日的女單決賽，她說：「不管對誰，都會全力以赴，為觀眾帶來精彩的比賽。」蒯曼周日女單決賽將對衛冕的王曼昱，後者以4:0（11:9、11:3、12:10、11:8）擊敗同胞球手陳熠。

記者：徐嘉華