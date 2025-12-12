殘特奧會輪椅劍擊｜港隊完成4日比賽 暫累積1銀1銅

已擁有個人賽一銀一銅的香港女子輪椅劍擊隊，周五在殘特奧會的女子重劍團體賽銅牌戰，以「港澳聯隊」再次出擊，可惜力戰下以42:45、3分之差不敵江蘇隊，屈居第4名，周末還有佩劍個人及團體賽，大師姐余翠怡賽後揚言以「拼輸的心態」再去爭取獎牌，她說：「既然已拿了2個團體賽第4名，未來一戰會以開放的心態，拿出各人的氣力及心血一次過在周日佩劍團體賽發揮出來。」

「港澳聯隊」奪得女重團體賽第4名，成員包括湯雅婷（右起）、林嘉雯、余翠怡及澳門代表劉燕儀。徐嘉華攝

大師姐余翠怡（左）在銅牌戰對江蘇隊（右）時繼續担任守尾門角色。徐嘉華攝

翠怡（左）跟江蘇的楊金亭（右）旗鼓相當。徐嘉華攝

周五女重團的銅牌戰是前天女花團的翻版，「港澳聯隊」派出同樣陣容包括主力余翠怡、林嘉雯、湯雅婷及澳門的劉燕儀上陣對江蘇隊，港隊曾領先20:19，翠怡跟江蘇楊金亭在第6節的對壘最受關注，前者於女花個人賽A級8強曾負對方，今次翠怡打出7:5的優勢，港隊只茖後大分1分，可惜隨後被對方領先3分去到最後一節，守尾門的翠怡對江蘇的李悅菡，曾拉近至1分之差的39:40，可惜對手連搶幾分，最終港澳聯隊以42:45見負，繼女花團後再次屈居「梗頸四」。

港隊最終以三分之微不敵江蘇隊，再次屈居第四名。徐嘉華攝

對於未來兩日最後2場比賽，翠怡期望在團體上可以跟隊友一齊上獎台，她說：「佩劍不是我的主項，但難得在家門口比賽，都希望繼續打出靚的劍，之前兩項團體賽（花劍及重劍）都是第4名，希望在周日煞科日爭取上團體賽獎台。」港隊在8強先以45:13大勝晉浙聯隊，可惜4強以32:44不敵滬粵聯隊而跌入銅牌戰；決賽由上海隊以45:32 滬粵聯合隊奪冠。

記者/攝影：徐嘉華

