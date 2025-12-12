Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜獨行俠盼艾榮一至一個半月內復出 管理層擬待回歸後再評估交易方向

即時體育
更新時間：11:51 2025-12-12 HKT
發佈時間：11:51 2025-12-12 HKT

達拉斯獨行俠後衛艾榮（Kyrie Irving）自3月因左膝前十字韌帶撕裂長期缺陣，近日有報道指其康復進度理想，球隊預計他有望在一個月至一個半月內復出。隨著主將歸隊在望，獨行俠管理層據悉將在其復出後，重新評估現有陣容及是否啟動交易

據美媒Fadeaway World記者Nico Martinez消息，艾榮復原順利，球隊認為距離其今季首秀僅剩數周時間，初步計劃於未來一至一個半月內重返賽場。艾榮於今年3月5日對帝王一役傷及左膝前十字韌帶，隨即賽季報銷，今季至今未曾上陣，被視為獨行俠戰績下滑的主因之一。

獨行俠目前以9勝16負排在西岸第11位，開季表現未如人意。加上前總管夏利遜（Nico Harrison）於11月中旬離任，外界盛傳球隊或大幅調整陣容，甚至「開倉清貨」。有美媒指球隊傾向提前進入重建，將多名主力列入可交易名單以換取未來資產，市場上亦不時傳出涉及安東尼・戴維斯（Anthony Davis）及奇利・湯臣（Klay Thompson）的流言。

另一方面，美國記者Tomer Azarly近日在Clutch Scoops談及戴維斯的交易動向時表示，獨行俠現階段希望先觀察現有陣容——待艾榮回歸後再作判斷，倘若就戴維斯能獲得合適報價，屆時不排除作出改變球隊基調的操作。然而在艾榮未正式復出前，球隊更傾向維持觀望。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
16小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
5小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
20小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
23小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
19小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
22小時前
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老 忽然暴瘦面色青灰 跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
「黃子華好拍檔影帝」驚現斷崖式衰老  忽然暴瘦面色青灰  跟6月捧大獎紅粉緋緋判若兩人
影視圈
3小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
紅葉｜大棠紅葉季節12.13開始 漁護署解構幾時最旺盛！即睇增設巴士線及紅葉指數連結
社會
5小時前