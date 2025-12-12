NBA｜獨行俠盼艾榮一至一個半月內復出 管理層擬待回歸後再評估交易方向

達拉斯獨行俠後衛艾榮（Kyrie Irving）自3月因左膝前十字韌帶撕裂長期缺陣，近日有報道指其康復進度理想，球隊預計他有望在一個月至一個半月內復出。隨著主將歸隊在望，獨行俠管理層據悉將在其復出後，重新評估現有陣容及是否啟動交易

據美媒Fadeaway World記者Nico Martinez消息，艾榮復原順利，球隊認為距離其今季首秀僅剩數周時間，初步計劃於未來一至一個半月內重返賽場。艾榮於今年3月5日對帝王一役傷及左膝前十字韌帶，隨即賽季報銷，今季至今未曾上陣，被視為獨行俠戰績下滑的主因之一。

獨行俠目前以9勝16負排在西岸第11位，開季表現未如人意。加上前總管夏利遜（Nico Harrison）於11月中旬離任，外界盛傳球隊或大幅調整陣容，甚至「開倉清貨」。有美媒指球隊傾向提前進入重建，將多名主力列入可交易名單以換取未來資產，市場上亦不時傳出涉及安東尼・戴維斯（Anthony Davis）及奇利・湯臣（Klay Thompson）的流言。

另一方面，美國記者Tomer Azarly近日在Clutch Scoops談及戴維斯的交易動向時表示，獨行俠現階段希望先觀察現有陣容——待艾榮回歸後再作判斷，倘若就戴維斯能獲得合適報價，屆時不排除作出改變球隊基調的操作。然而在艾榮未正式復出前，球隊更傾向維持觀望。