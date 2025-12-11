Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽｜黃杜配苦戰五局3:2險勝印度組合 明日惡鬥「莎頭」組合拼出線

即時體育
更新時間：19:48 2025-12-11 HKT
發佈時間：19:48 2025-12-11 HKT

「WTT香港總決賽2025」第二日賽事，有港隊代表黃鎮廷/杜凱琹出戰混雙第二輪賽事，對上來自印度的馬奴沙（Manusg Shah)/迪婭切特里(Dita Chitale)，黃杜曾以2:0率先取得賽點，但隨後印度組合連追2局將比賽拖入決勝局，但最終黃杜有驚無險拿下決勝局以3:2擊敗對手。

黃杜與印度組合鏖戰5局3:2險勝

在第一局雙方開局戰況一度膠著，隨後黃杜開始入局，將比分拉開至6:3，印度組合雖一度將比數拉近，但最終黃杜仍以11:7先取一局。到第二局黃杜延續好氣勢，連取7分打成7:0，最後更以11:3輕鬆取得賽點。到第三局印度選手突然發力，開局曾打出7:1以11:4追回一局。到第四局，雙方再度陷入膠着，一度打成5:5 平手，但隨後印度組合接連得分，並以10:6率先取得賽點，黃杜之後急起直追10:10將比賽拖入刁時，但可惜以10:12再失一局，需要鬥到決勝局才分出勝負。進入到決勝局，印度代表乘勝追擊一度領先4:1，黃杜隨後叫出暫停，經調整後再加上現場觀眾熱烈的打氣聲下黃杜重拾狀態不但將比分追成4:4，之後更一氣呵成連總計連得10分以11:4擊敗印度組合，以總局數3:2取得小組首勝，明日將會迎戰王楚欽/孫穎莎。

