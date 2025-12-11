殘特奧會｜港隊四強捷報頻傳 女子BC2級提前奪金攬銀 明日決賽將上演「港隊打吡」

殘特奧會硬地滾球項目今日（12日）在啟德體藝館上演四強爭奪戰，港隊健兒在多個級別半決賽中既有隊友對決的「內訌」，亦有與外省選手的激烈交鋒，最終鎖定至少四面獎牌，而明天女子BC2級的決賽 ，更加會上演一場「 香港打吡」，由港隊郭海瑩對陣隊員楊曉林。

下午2時率先上演兩場港隊內戰，女子BC3級半決賽，經驗豐富的何宛淇以3:1勝隊友陳可欣，成功闖入決賽。 賽後她表示，經過首日小組賽的緊張，狀態已逐步調整回來，而對於決賽將面對小組賽曾擊敗過的對手，她直言不敢輕敵：「在小組賽時，我見到佢在四局之間其實都有進步，所以唔可以睇小任何一個對手。」 而第二場「內訌」，男子BC4級半決賽，老將梁育榮在先失1分的情況下，連扳4分，以4:2逆轉擊敗隊友唐芝江，成功晉級。賽後他坦言首局手感較緊，之後才逐漸發揮水準。對於明日決賽將對戰一位曾在2019年擊敗過自己的選手，梁育榮鬥志昂揚：「今次想復仇，明天會盡努力打好呢場。」 另一場女子BC4級半決賽，港將張沅以2:4不敵山東名將戚翠芳，將轉戰銅牌賽。

下午3時半續戰，男子BC1級半決賽戰況激烈，港將龍子健與北京的高宏程激戰至最後一刻，最終以3:4惜敗，將於明日角逐銅牌。女子BC2級兩場半決賽則傳來捷報，郭海瑩以壓倒性比數9:1大勝廣東的廣越楚；另一港將楊曉林亦以3:1勝四川的孟慧，兩人雙雙晉級，意味著明日該級別的金牌戰將成為港隊「內訌」，銀牌亦已提前落入港隊袋中。

記者、攝影：廖偉業