WTT香港總決賽│國乒新星陳熠激戰7局淘汰朱雨玲 陳幸同內戰贏石洵瑤同入女單8強│有片
更新時間：17:26 2025-12-10 HKT
發佈時間：17:26 2025-12-10 HKT
發佈時間：17:26 2025-12-10 HKT
一連5日的WTT香港總決賽今日(10起)起在香港紅磡體育館展開，首日共上演12場賽事。21歲國乒新星陳熠於女單16強鬥前國手、代表澳門的朱雨玲，激戰7局後險勝4:3，躋身8強。同日還有國乒內訌，陳幸同以局數4:2擊敗石洵瑤，同樣晉級女單8強。
陳熠淘汰朱雨玲
世界排名第9的國乒女單新星陳熠，今場面對前輩朱雨玲鬥得燦爛，前者3度領先都被追和，頭6局雙方打成3:3平手。決勝局陳熠發揮更好贏11:8，總局數勝4:3，她賽後矢言根據往績自己處於下風，所以抱着學習的心態出戰，很開心可以擊敗朱雨玲晉級。
陳幸同贏出國乒內訌戰
陳熠於8強的對手，是國家隊隊友陳幸同。後者今日已進行另一場國乒內訌，鬥24歲的石洵瑤，她在雙方賽和2:2時發力，以14:12、11:8連贏第5和第6局，總局數勝4:2。陳幸同表示知道石洵瑤生病初瘉，不在最佳狀態，自己贏得比賽算是有點幸運。
Chen Xingtong seals her Quarterfinal spot here at #WTTHongKong with moves like these ⚡️
She takes down compatriot Shi Xunyao with this 4-2 win to kick off her #WTTFinals journey strong 💪#TableTennis pic.twitter.com/HxabkTmQjA
— World Table Tennis (@WTTGlobal) December 10, 2025
最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
2025-12-09 17:22 HKT
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
2025-12-09 15:07 HKT
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
2025-12-09 14:39 HKT