WTT香港總決賽│國乒新星陳熠激戰7局淘汰朱雨玲 陳幸同內戰贏石洵瑤同入女單8強│有片

一連5日的WTT香港總決賽今日(10起)起在香港紅磡體育館展開，首日共上演12場賽事。21歲國乒新星陳熠於女單16強鬥前國手、代表澳門的朱雨玲，激戰7局後險勝4:3，躋身8強。同日還有國乒內訌，陳幸同以局數4:2擊敗石洵瑤，同樣晉級女單8強。

陳熠淘汰朱雨玲

世界排名第9的國乒女單新星陳熠，今場面對前輩朱雨玲鬥得燦爛，前者3度領先都被追和，頭6局雙方打成3:3平手。決勝局陳熠發揮更好贏11:8，總局數勝4:3，她賽後矢言根據往績自己處於下風，所以抱着學習的心態出戰，很開心可以擊敗朱雨玲晉級。

陳幸同贏出國乒內訌戰

陳熠於8強的對手，是國家隊隊友陳幸同。後者今日已進行另一場國乒內訌，鬥24歲的石洵瑤，她在雙方賽和2:2時發力，以14:12、11:8連贏第5和第6局，總局數勝4:2。陳幸同表示知道石洵瑤生病初瘉，不在最佳狀態，自己贏得比賽算是有點幸運。

Chen Xingtong seals her Quarterfinal spot here at #WTTHongKong with moves like these ⚡️



She takes down compatriot Shi Xunyao with this 4-2 win to kick off her #WTTFinals journey strong 💪#TableTennis pic.twitter.com/HxabkTmQjA

— World Table Tennis (@WTTGlobal) December 10, 2025