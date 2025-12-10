Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│傳獨行俠提早重建 一眉、K湯擺上貨架 四大主力料掀交易巨浪

即時體育
更新時間：15:48 2025-12-10 HKT
發佈時間：15:48 2025-12-10 HKT

獨行俠開季戰績不似預期，加上管理層出現人事變動，據美國媒體報導球隊已決心放棄本季，提早步入重建軌道，並將陣中包括「一眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）及「K湯」奇利湯遜（Klay Thompson）在內的4名主力球員放上貨架，決心清銷資產。此舉預料將在交易大限前，引發聯盟的滔天巨浪。

臨時管理層傾向提早重建

自去年中送走當家球星當積（Luka Doncic），換來安東尼戴維斯後，獨行俠的戰績始終未見起色。開季僅3勝9負後，主理該驚天交易的前總管夏利遜（Nico Harrison）於11月中旬下台，球隊頓時群龍無首。據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，臨時管理層已將目光投向未來，決意將現有主力換成重建籌碼。

一眉、K湯上貨架

交易市場的最大焦點，無疑落在10屆全明星一眉身上。儘管本季因傷僅出賽10場，但此子場均仍有19.6分、10.2個籃板的全能表現。消息指，其經紀人列治保羅（Rich Paul）已向獨行俠高層攤牌，要求球隊在續約或交易之間做出明確抉擇。目前，東岸三支勁旅活塞、速龍及鷹隊，均對這位能改變戰局的內線巨星虎視眈眈，並積極探詢交易可能性。

放走4位主力或掀連鎖效應

除了戴維斯外，另一位引人注目的球員是4屆總冠軍得主奇利湯遜。他當初為爭冠而來，未料球隊戰績一落千丈。儘管開季慢熱，但他近期手感回暖，加上他擁有豐富的季後賽經驗，預計是對爭冠球隊而言具吸引力。此外，中鋒加福德（Daniel Gafford）與後衛迪安祖羅素（D'Angelo Russell）亦在獨行俠的兜售名單之中。

加福德是獨行俠另一位想放走的主力。路透社
加福德是獨行俠另一位想放走的主力。路透社
加福德是獨行俠另一位想放走的主力。路透社
加福德是獨行俠另一位想放走的主力。路透社
迪安祖羅素亦不在獨行俠的規劃中。路透社
迪安祖羅素亦不在獨行俠的規劃中。路透社
迪安祖羅素亦不在獨行俠的規劃中。路透社
迪安祖羅素亦不在獨行俠的規劃中。路透社

獨行俠未來選透權貧乏

獨行俠之所以急於推倒重建，主因是球隊未來的選秀資產極度貧乏。在2031年前，他們唯一能完全掌控的首輪選秀權僅剩下2026年一屆。面對9勝16負的慘淡戰績，與其在附加賽邊緣掙扎，倒不如壯士斷臂，透過交易主力球員，為球隊的未來換取寶貴的選秀權及年輕資產。

隨著交易截止日逼近，獨行俠已然成為全聯盟最受關注的「賣家」。一旦涉及一眉或奇利湯遜的交易成真，產生的連鎖效應，有可能徹底改變聯盟本賽季的爭冠格局。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
7小時前
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
6小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
23小時前
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
眼紅大埔宏福苑大火災民援助!? 網傳過渡房屋「原居民」訊息：其實最窮嘅應該係我哋 惹網民群批
生活百科
2025-12-09 15:07 HKT
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
22小時前
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
02:17
日本青森地震後驚現地殼移位 最多達9厘米 專家：強震成因似「311」
即時國際
8小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 事故排除刑事因素
即時中國
1小時前
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
3小時前