NBA│傳獨行俠提早重建 一眉、K湯擺上貨架 四大主力料掀交易巨浪

獨行俠開季戰績不似預期，加上管理層出現人事變動，據美國媒體報導球隊已決心放棄本季，提早步入重建軌道，並將陣中包括「一眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）及「K湯」奇利湯遜（Klay Thompson）在內的4名主力球員放上貨架，決心清銷資產。此舉預料將在交易大限前，引發聯盟的滔天巨浪。

臨時管理層傾向提早重建

自去年中送走當家球星當積（Luka Doncic），換來安東尼戴維斯後，獨行俠的戰績始終未見起色。開季僅3勝9負後，主理該驚天交易的前總管夏利遜（Nico Harrison）於11月中旬下台，球隊頓時群龍無首。據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，臨時管理層已將目光投向未來，決意將現有主力換成重建籌碼。

一眉、K湯上貨架

交易市場的最大焦點，無疑落在10屆全明星一眉身上。儘管本季因傷僅出賽10場，但此子場均仍有19.6分、10.2個籃板的全能表現。消息指，其經紀人列治保羅（Rich Paul）已向獨行俠高層攤牌，要求球隊在續約或交易之間做出明確抉擇。目前，東岸三支勁旅活塞、速龍及鷹隊，均對這位能改變戰局的內線巨星虎視眈眈，並積極探詢交易可能性。

放走4位主力或掀連鎖效應

除了戴維斯外，另一位引人注目的球員是4屆總冠軍得主奇利湯遜。他當初為爭冠而來，未料球隊戰績一落千丈。儘管開季慢熱，但他近期手感回暖，加上他擁有豐富的季後賽經驗，預計是對爭冠球隊而言具吸引力。此外，中鋒加福德（Daniel Gafford）與後衛迪安祖羅素（D'Angelo Russell）亦在獨行俠的兜售名單之中。

加福德是獨行俠另一位想放走的主力。路透社

迪安祖羅素亦不在獨行俠的規劃中。路透社

獨行俠未來選透權貧乏

獨行俠之所以急於推倒重建，主因是球隊未來的選秀資產極度貧乏。在2031年前，他們唯一能完全掌控的首輪選秀權僅剩下2026年一屆。面對9勝16負的慘淡戰績，與其在附加賽邊緣掙扎，倒不如壯士斷臂，透過交易主力球員，為球隊的未來換取寶貴的選秀權及年輕資產。

隨著交易截止日逼近，獨行俠已然成為全聯盟最受關注的「賣家」。一旦涉及一眉或奇利湯遜的交易成真，產生的連鎖效應，有可能徹底改變聯盟本賽季的爭冠格局。