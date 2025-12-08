Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT總決賽│「黃杜配」抽下下籤陷死亡之組 盼主場氣勢搭救

即時體育
更新時間：19:51 2025-12-08 HKT
發佈時間：19:51 2025-12-08 HKT

星光熠熠的WTT乒乓球總決賽首次落戶香港紅館，大會周一進行男、女子單打及混雙的抽籤。香港混雙組合黃鎮廷、杜凱琹雖然抽得「下下籤」，與兩支中國隊及印度隊同組爭奪小組首兩名晉級四強，但正如阿廷所言「既來之，則安之」，期望入場觀眾能以廣東話為他們加油打氣，打出場場精彩的比賽。值得一提，為保障各球星的私隱，大會將訓練場地設於火炭體院，不對外開放。

本周三（10日）在紅館展開的WTT總決賽，只有世界排名前16位的男、女單打及前8的混雙組合獲邀參加。「黃杜配」憑世界第五的排名奪得資格，他們與世界第一的林詩棟／蒯曼、以「外卡」參賽的王楚欽／孫穎莎，以及印度組合Manush Shah／Diya Chitale同組。四對組合將在首三天進行小組循環賽，小組首兩名晉級四強。

在抽籤儀式上，大會特別邀請了上屆WTT總決賽男、女單打冠軍王楚欽及王曼昱擔任嘉賓，二人均表示十分期待在紅館作賽。儀式期間，王楚欽負責抽出女單籤，王曼昱負責混雙籤，而「黃杜配」則為男單抽籤。

阿廷說：「對於這個籤表，只能說既來之則安之，但混雙採循環制，至少有3場比賽，好幸運第一次在香港舉行總決賽就加了混雙，讓我同阿杜有個好好的機會跟球迷見面，在香港『主場』作戰，希望為觀眾呈現出場場精彩的比賽。」

阿杜坦言自己常到紅館看比賽，她窩心地提醒球迷為球手打氣時要注意安全：「真的希望在現場聽到更多的廣東話的打氣聲，但同時球迷要注意安全，我時常在紅館看演唱會，上層的位都好斜好危險，大家睇波之餘要注意安全。」談到籤表，阿杜也說：「我們抽中跟兩隊中國同組是好難打，其實8隊都是強隊，都不好打，但我們一定會盡力，希望在現場觀眾支持下發揮得更好。」另一小組的4隊包括來自日本、南韓、巴西及西班牙。

WTT（世界乒球職業大聯盟）跟香港乒總簽了3年「總決賽」的合約，香港乒總主席余國樑表示紅館四面場全開，共設約一萬個座位，門票銷情十分理想，最後兩、三天幾近售罄。

記者/攝影：徐嘉華

