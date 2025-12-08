NBA｜41歲占士末節爆發奪12分 助湖人112:108險挫76人 自封「皇冠」宣告「寶刀未老」

湖人球星勒邦占士（LeBron James）在今日上演今季代表作，縱使年屆41歲，仍在末節火力全開獨攬12分，帶領湖人以112:108險勝費城76人。占士全場貢獻29分、7個籃板及6次助攻，關鍵時刻連續得分接管比賽，更以「皇冠」手勢自我加冕，彷如向外界宣告「寶刀未老」。

占士上仗對速龍僅得8分，並中斷個人連續1297場得分上雙的驚人紀錄。今場他明顯回勇，開局已見身體狀態回升，首節8投4中斬獲10分、3籃板、2助攻，期間更接應隊友傳球大步起飛，上演招牌式滑翔劈扣，令場面瞬間點燃。

在76人對湖人的比賽中，今仗兩軍全程互相拉鋸，比分一直緊咬至第四節。決勝五分鐘，復出的當積（Luka Doncic）送出助攻，占士接球後穩手命中踩線兩分，為湖人將差距擴至4分。雖然76人隨即以「Answer Ball」回敬，但占士火力不減，連續投進兩記三分，再度穩住優勢。末段剩下27秒，占士面對嚴防選擇後撤步中投，皮球劃出完美弧線直入網窩，關鍵兩分到手幾乎鎖定勝局。射入關鍵球的占士亦非常興奮，他甚至做出「皇冠」手勢為自己加冕，並和隊友開心慶祝。占士末節6投5中、三分2投2中，單節收穫12分、3籃板、3助攻，最後時刻更連取10分，表現霸氣。

賽後占士受訪時坦言，賽前操練已覺腿部恢復不俗，跑動更有力：「雖然仍未完全恢復，但相比剛打完猛龍那場，今晚的狀態已經好多了。」他直言在進攻端敢於出手，並以行動證明仍能在高強度對抗下主宰戰局。