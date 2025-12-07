Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港壁球公開賽2025｜舒雅賓妮在港奪個人第45個桂冠 下一個目標 : 要刷新世錦賽金牌紀錄

即時體育
更新時間：23:45 2025-12-07 HKT
發佈時間：23:45 2025-12-07 HKT

兩位應屆世界冠軍、同來自埃及的化亞素（Mostafa Asal）及舒雅賓妮（Nour ElSherbini）周日在全場爆滿的海洋公園門前四面玻璃場舉行的香港壁球公開賽2025的壓軸決賽，分別以3:0擊敗對方奪冠，前者成功衛冕，後者相隔8年後再次捧起香港這站「白金級別」的桂冠，已擁有8面世錦賽金牌的Nour賽後揚言要打破世錦賽的「金牌紀錄」。

化亞素(左)及舒雅賓妮(右)分奪今屆香港壁球公開賽男女單冠軍。徐嘉華攝
化亞素(左)及舒雅賓妮(右)分奪今屆香港壁球公開賽男女單冠軍。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

30歲的Nour在今年5月第8次奪得「世界冠軍」，平了大馬傳奇球星妮高（Nicol David）的世錦賽紀錄，周日的決賽對美國首次打入「白金賽」決賽的奧利維亞（Olivia Weaver)的對決沒有很多拉鋸，Nour在32分鐘內以11:5、11:5、11:7）奪得冠軍，這是她繼2017年在同一個比賽奪冠後，足足等了8年再嚐香港公開賽冠軍滋味。

舒雅賓妮（右）在決賽以3:0勝美國奧利維亞，相隔八年再在香港奪冠。徐嘉華攝
舒雅賓妮（右）在決賽以3:0勝美國奧利維亞，相隔八年再在香港奪冠。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

 

這個冠軍亦是她今季（由8月展開）的第一個冠軍，賽後如釋重負的說：「好開心可以再在香港奪得冠軍，這一桂冠可以遻是我2025年一個完美的終結（但賽季未完，到明年6月才完），我終於可以回到埃跟家人、朋友好好慶祝一下（香港站通常是年尾最後一個高級別的比賽）。」

舒雅賓妮在香港取得她今季第一面冠軍獎盃。徐嘉華攝
舒雅賓妮在香港取得她今季第一面冠軍獎盃。徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝
徐嘉華攝

香港站是舒雅賓妮職業生涯第45個桂冠

香港公開賽冠軍是Nour的職業壁球生涯第45個桂冠，但她坦言拿著冠軍獎座，以前一切的努力及付出都是值得的；雖然年屆30歲，但她坦言2028年洛杉磯奧運首次加入壁球比賽，一定是奮鬥的目標，世界排名第4的她說：「我會盡我所能爭取參加奧運會，這是每位運動員的夢想，這之前，我還有很多想達成的目標，好似世界錦標賽，希望至少再拿一次冠軍。」

問她可想重回世界一姐位置，Nour說：「現在對我來講，我更想多拿冠軍，我已去過世界第一，所以不特別去想排名的事，只要我贏得越多獎牌，世界排名自然會上升。」

世界一哥化亞素（紅衫）成功衛冕男單冠軍。徐嘉華攝
世界一哥化亞素（紅衫）成功衛冕男單冠軍。徐嘉華攝
化亞素在比賽途中曾要求換鞋。徐嘉華攝
化亞素在比賽途中曾要求換鞋。徐嘉華攝

 

世界一哥化亞素：我來的目的就是要贏

男子組方面，應屆世界冠軍的化亞素，繼2023年及去年後，再次在香港站登頂，他在決賽花了56分鐘以11:6、11:8、11:6勝埃及同胞伊巴謙再次封王。化亞素勝出後開心將自己的球拍、波鞋送給場內的觀眾幸運兒。

24歲、世界排名第一的化亞素賽後表示：「每次來香港比賽我都特別開心，更開心是在比賽中能表現自己，我來的目的就是要奪取冠軍，好滿意自己今日的發揮。」

記者/攝影：徐嘉華

