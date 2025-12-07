NBA│法拉格破占士、高比兩人數據 領獨行俠射落火箭贏出德州大戰

NBA德州大戰周日上演，主場出擊的獨行俠多點開花下，以122:109擊敗火箭，近5戰第4次奏捷。而攻入19分的狀元法拉格（Cooper Flagg），職業生涯第3次收錄至少15分、2偷球、2封阻，超越兩大傳奇勒邦占士和高比拜仁，成為18歲時取得上述數據最多次的球員。

法拉格再創神蹟 超越前輩

年僅十八歲的法拉格今仗表現全面，上陣36分鐘，交出19分、5籃板、3助攻、2偷球及2封阻的亮眼成績單。據統計，這是他職業生涯第3次單場錄得至少15分、2偷球、2封阻的數據，正式超越勒邦占士（LeBron James）與高比拜仁（Kobe Bryant）在18歲時共同保持的2次紀錄，成為史上第一人，盡顯狀元身價。

一眉主宰第三節 奠定勝局

除法拉格外，獨行俠另一星將安東尼戴維斯（Anthony Davis）亦居功至偉。兩隊半場打成均勢，但換邊後一眉接管比賽，在第3節獨攬13分，率隊打出一波14:0的凌厲攻勢，一舉將比分拉開。他全場攻入29分和8籃板，為球隊奠定勝基，成功在「背靠背」的疲勞戰中捍衛主場。

狀元、一眉場上駁嘴

賽後，安東尼戴維斯對法拉格讚不絕口，稱他懂得應對壓力。他更分享了一段場上趣聞，笑言曾因籃板問題「訓斥」法拉格，豈料對方竟駁嘴：「你都係拎到5個！」讓他當場語塞，不過一眉隨後補充：「他就是這樣，他渴望被鞭策，渴望變得更強大、更偉大。」