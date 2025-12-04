乒乓混合團體世界盃｜港隊「一日雙賽」一勝一負 晚場惜敗韓國無緣連勝

香港代表隊今日在成都出戰2025年國際乒聯混合團體世界杯，八強循環賽上演「一日雙賽」。港隊中午硬撼瑞典，以8:6驚險過關；相隔約5小時再度登場，惟在與韓國之戰以5:8見負，未能延續勝勢。

陳顥樺（左）連戰兩場。ITTF官方微博圖片

混雙黃鎮廷（右）/杜凱琹（左）打頭陣。ITTF官方微博圖片

朱成竹女單比賽中火力全開。ITTF官方微博圖片

男雙「世一」組合黃鎮廷（右）/陳顥樺（左）。ITTF官方微博圖片

港隊沿用混雙打頭陣的排陣，「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹在先失一局6:11下毫不氣餒，隨後調整以11:7、12:10連勝兩局，逆轉擊退韓國組合金娜英／朴康賢，替港隊取得大比分2:1領先；女單方面，狀態正熱的朱成竹迎戰李恩惠，惜以6:11、8:11、11:9告負。兩場戰罷，雙方以3:3重回同一起跑線。

其後男單由世界排名第68位的陳顥樺「挑大樑」，硬撼高出他50位的張禹珍。面對強敵，陳顥樺關鍵分把握稍遜，連以9:11、6:11、9:11吞下敗仗，港隊大比分被拉開至3:6。隨後他火速與黃鎮廷再度披甲，合體「世一」男雙出戰朴康賢／吴晙诚，雙方節奏緊湊，港隊先以11:5打出氣勢，惟之後遭對手追上，以5:11、9:11惜敗，韓國率先「叫糊」。港隊最後派出杜凱琹／朱成竹迎戰金娜英／崔孝珠，可惜手握賽點的韓國隊「一錘定音」，港隊最終以5:8告負，無緣連勝。