乒乓混合團體世界盃｜港隊「一日雙賽」 先拔頭籌8:6險勝瑞典 傍晚5時硬撼韓國爭連捷

2025年國際乒聯混合團體世界杯今日在成都續戰，港隊於八強循環賽開局不順，首戰不敵日本，但即時調整狀態，「一日雙賽」首回合中午硬撼瑞典，最終鏖戰兩個半小時，以8:6驚險過關，收穫次階段首勝。港隊將於今日下午5時再度登場，硬撼韓國力爭連捷。

今屆賽制與傳統不同，先打混雙，其後依次上演女單、男單；若未分勝負，再續戰女雙及男雙。每場對局採三局兩勝，比分只會出現3:0或2:1；單場團體賽則以先奪8局者勝出。港隊於首階段與國家隊同組，雖以局數1:8不敵東道主，但力壓埃及以次名出線；按照規則，同組隊伍晉級後不會重複碰頭，小組對賽成績則帶入八強循環計算。

面對瑞典一役，港隊由黃鎮廷/杜凱琹打頭陣，惟混雙開局未如理想，以9:11、9:11、11:6告負，先失兩分。輪到女單，朱成竹火力全開，連贏11:6、11:8、11:7，獨取三分，助港隊反先至大比分4:2。其後男單派出林兆恆迎戰，先以2:11、7:11連失兩局，但關鍵第三局頂住壓力，以12:10拿下重要一分，港隊得以以5:4保持領先。

戰線推進至男雙，港隊派出「世一」拍檔黃鎮廷/陳顥樺。二人首局激鬥至15:13才分勝負，繼而再下一城，一度率先「叫糊」。可惜第三局以7:11失守，未能直落3:0鎖勝，但港隊仍握有7:5的優勢。手握賽點之際，女雙改由朱成竹/吳詠琳上陣，雖先以8:11失守，隨後穩住心態，在拉鋸中以13:11拿下關鍵一局，終以總比分8:6擊退瑞典，為港隊在八強循環賽打開勝利之門。

港隊今日仍要應付「一日雙賽」考驗，下午5時再戰勁旅韓國，勢爭乘勝追擊。