公鹿一哥「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）被指將重新評估自己在密爾沃基的未來走向。多方消息稱，字母哥對球隊近期表現不滿，除非出現「戲劇性」事件，離隊可能性愈見升溫。

公鹿今日硬撼今季表現亮眼的活塞，字母哥開賽僅3分鐘即遭遇無對抗性傷患，隨即退場。不過公鹿在主將缺陣下仍頑強逆轉，以113：109擊敗活塞止血。消息指，初步評估並非跟腱傷勢，屬相對利好；但這次受傷會否影響他對去留的最終抉擇，仍有待觀察。

權威記者Shams Charania報道，字母哥及其經紀團隊正與公鹿管理層緊密磋商未來規劃，留隊或轉投他處均在討論之列。消息又稱，相關談判有望於未來數周內見分曉，並將直接影響他在2月5日交易截止日前是否進入交易檯面。

成績層面上，公鹿在本仗前近10戰僅2勝，東岸排名一度跌至第10。多個消息來源形容，連敗與起伏令字母哥、管理層、教練團及更衣室普遍感到挫折。有熟悉內情者直言，若球隊表現未見重大改觀，除非有「戲劇性」事情發生，恐怕字母哥離隊將會「板上釘釘」。

據悉，字母哥今季開打前曾認同總經理與主帥李華士（Doc Rivers）的爭標藍圖，並計劃以常規賽首約25場作為觀察窗口，再決定長遠去留。不過李華士其後公開澄清，強調「安迪杜古普從未提出交易申請」，並指外界雜音源於球隊近期表現不佳，重申全隊現階段專注於爭勝。

另有報道回溯休季情況，指字母哥曾短暫評估外部選項，並對尼克斯持開放態度，被形容為「八月間曾出現數周的排他性談判窗口」。惟今後情勢若再發酵，潛在爭奪者勢將不止一隊，九屆全明星的市場價值預料引來多隊競逐。

總結而言，字母哥去留關鍵繫於公鹿未來數周的戰績走勢及談判進度；若球隊無法迅速止跌回升，這位前MVP的密城篇章或將出現變數。