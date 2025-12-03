乒乓混合團體世界盃｜港隊混雙女單先後遭反勝 8強循環賽港隊2:8不敵日本

2025年成都國際乒聯混合團體世界盃今再續戰火，港隊昨日擊敗埃及後，今晚出戰八強循環賽對上二號種子日本。港球混雙和女單都在先取一局下，被日本代表反超，最終港隊以2:8不敵日本。

黃鎮廷/杜凱琹總局數1:2遭日本隊逆轉。AFP

港隊混雙、女單先後遭逆轉 以總局數8:2不敵日本

港隊先有黃鎮廷/杜凱琹對上日本的松島輝空/大藤沙月，黃杜第一局先以13:11先拔頭籌，但日本隊隨後調整迅速，以11:5將局數追平至1:1，到最後一局雙方戰況膠著多次打成平手，但港隊之後接連得分率先到賽點，但日本隊亦不遑多讓將比分追成10:10拖入刁時，到刁時階段依然鬥得火熱，最終日本隊以18:16擊敗黃杜，暫以總局數2:1領先港隊。

張本美和2:1逆轉擊敗朱成竹。

緊接著女單港隊由朱成竹對上張本美和，朱成竹先以15:13為港隊追扳平局數，但其後張本美和以11:7和11:8以局數2:1，助日本在總局數上以4:2領先。隨後的男單港隊由林兆恆對上張本智和，張本智和以直落三局11:6、11:4和11:3擊敗林兆恆，日本以7:2率先「叫糊」。

去到關鍵一局女雙，港隊由朱成竹/吳詠琳對上張本美和/早田希娜，朱吳在巨大壓力下依舊與日本隊打得有來有往，多次打成平手，但隨後日本隊接連得分，最終以11:7擊敗朱吳配，港隊以總局數2:8被日本擊敗。

