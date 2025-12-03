Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港壁球公開賽2025│港將陳善鈺力戰比利時名將 大戰三局後惜敗 賽後坦言「已用盡全力」

即時體育
更新時間：20:02 2025-12-03 HKT
發佈時間：20:02 2025-12-03 HKT

香港壁球公開賽2025今日（3號）上演女單次圈賽事，世界排名第38位的港將陳善鈺（Simmi），挑戰世界排名第8的比利時名將Tinne Gilis。陳善鈺雖拼盡全力，最終仍以（9：11），（7：11），（12：14）直落三局告負，無緣晉級，止步十六強 。

陳善鈺首局稍顯慢熱，一度落後0：5。但她隨即穩住陣腳，憑藉靈活走動及後場拉扯，逐步追至6：6平手，更一度反超前至9：8。可惜關鍵分處理稍急，被經驗豐富的吉莉絲連取3分，以9：11先失一局。次局戰況相似，陳善鈺開局落後0：4，雖奮力追趕其後，但最終以7：11再失一局。而第三局，陳善鈺明顯「入局」，開局主動搶攻，領先5：2。其後她更一度手握10：7的領先優勢，接近拿下局點。然而吉莉絲在絕境下展現頂級球員的穩定性，並將比分追平至10：10。雙方在「刁時」階段激戰，陳善鈺先後挽救數個賽點，但最終在多次來回拉鋸後，以12：14憾失該局，以總局數0：3止步16強。

賽後訪問時陳善鈺坦言自己比較心急：「知道每分都是自己賺來，但可能分數越近（贏局分）就會急，要俾返多點耐性。」她表示已經拼盡全力 ：「對上一次同佢打，表現不太好，但今次我已經用盡全力 ，滿意自己的表現。」最後她指出，目標是和排名頭10的球員水平越來越接近 ，期望未來能擊敗頭十球員，自己亦能躋身世界前十行列。

