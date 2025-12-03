Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜新雷霆三少合轟81分 雷霆124:112擊敗勇士豪取第21勝

即時體育
更新時間：16:47 2025-12-03 HKT
發佈時間：16:47 2025-12-03 HKT

勇士周二主場迎戰開季至今僅吞一敗的雷霆，今場勇士在球隊巨星史堤芬居利(Stephon Curry)缺席下進攻火力明顯大跌，雖一度反超比分，但在由基𠎀奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA)、賀姆格連（Chet Holgren)以及謝倫威廉斯（Jalen Williams)組成的新雷霆三少火力全開下，雷霆有驚無險以124:112擊敗勇士。

雷霆三少合力攻入81分 雷霆124:112挫勇士

勇士陣中巨星居利較早前宣佈因傷缺席，令人期待的與弟弟薛夫居利(Seth Curry)組成的「咖哩兄弟」組合要再等等。今場主場對西岸龍頭雷霆火力明顯不足，雷霆第三節一度領先21分，但之後上半場沒得分的戴文格連(Draymond Green)投進3分球後，勇士展開反擊一度追平比分，但SGA終場前連續得分，最終助雷霆以124:112擊敗勇士，將戰績寫到21勝1負。

雷霆三少今戰合力轟入81分，SGA攻入全場最高的38分外加3籃板4助攻，而賀姆格連和謝倫威廉斯則分別攻入21分8籃板和22分6助攻。而勇士今場沒人攻入超過20分，普辛斯其(Brandin Podziemski)和史賓沙(Pat Spencer)齊齊攻入全隊最高的17分，另外薜夫居利則攻入14分。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 6消防裝置承辦商被捕
突發
17分鐘前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
5小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
23小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
5小時前
有騙徒冒認宏福苑災民單親媽媽范小姐募捐，她出帖澄清絕無發起籌款。
宏福苑五級火│受災單親媽媽范小姐遭冒名募捐 強調不收取捐款 籲市民提防
突發
5小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 16:39 HKT