NBA｜新雷霆三少合轟81分 雷霆124:112擊敗勇士豪取第21勝

勇士周二主場迎戰開季至今僅吞一敗的雷霆，今場勇士在球隊巨星史堤芬居利(Stephon Curry)缺席下進攻火力明顯大跌，雖一度反超比分，但在由基𠎀奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA)、賀姆格連（Chet Holgren)以及謝倫威廉斯（Jalen Williams)組成的新雷霆三少火力全開下，雷霆有驚無險以124:112擊敗勇士。

雷霆三少合力攻入81分 雷霆124:112挫勇士

勇士陣中巨星居利較早前宣佈因傷缺席，令人期待的與弟弟薛夫居利(Seth Curry)組成的「咖哩兄弟」組合要再等等。今場主場對西岸龍頭雷霆火力明顯不足，雷霆第三節一度領先21分，但之後上半場沒得分的戴文格連(Draymond Green)投進3分球後，勇士展開反擊一度追平比分，但SGA終場前連續得分，最終助雷霆以124:112擊敗勇士，將戰績寫到21勝1負。

雷霆三少今戰合力轟入81分，SGA攻入全場最高的38分外加3籃板4助攻，而賀姆格連和謝倫威廉斯則分別攻入21分8籃板和22分6助攻。而勇士今場沒人攻入超過20分，普辛斯其(Brandin Podziemski)和史賓沙(Pat Spencer)齊齊攻入全隊最高的17分，另外薜夫居利則攻入14分。