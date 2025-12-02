Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜公鹿浪費16分領先優勢 麥高倫領巫師絕地反勝

即時體育
更新時間：13:02 2025-12-02 HKT
發佈時間：13:02 2025-12-02 HKT

周一NBA巫師主場對公鹿，公鹿未能把握最多領先16分的優勢，被巫師於麥高倫(CJ McCollum)帶領下在第4節展開反撲，最終成功逆轉勝129:126，近3場賽事第2次贏波。

公鹿最多領先16分

今季曾連輸14場的巫師，今仗主場對公鹿初段被對手反客為主，公鹿在「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）領軍下，半場以66:58領先8分，於第3節中段更一度領先巫師16分。而巫師在麥高倫和米杜頓（Khris Middleton）帶領下發動反擊，完第3節已追近至91:94只落後3分。

字母哥末段6犯離場

第4節公鹿球員手感失靈，而米杜頓在剩餘52.9秒投進3分球，助巫師反超前124:122。字母哥之後罰球2罰中1，未能為球隊扳平。而麥高倫於剩餘15秒又投進3分，助巫師拉開至127:123。完場前6.8秒巫師後衛古利巴利（Bilal Coulibaly）成功偷球，再快攻入2分兼博得字母哥第6次犯規離場。巫師最終以3分擊敗公鹿成功上演大逆轉。 
而麥高倫今仗貢獻巫師最高的28分，而公鹿的奇雲波特（Kevin Porter Jr.）投進全場最高的30分，加上字母哥取得26分，但仍未能阻止公鹿吃敗仗。

