NBA｜勇士簽下射神弟弟薛夫居利 咖哩養傷兄弟暫未能合體

勇士周一宣布正式簽下史堤芬居利（Stephen Curry）的弟弟薛夫居利（Seth Curry），合約至今季結束，意味著球迷期待已久的「居利兄弟班」終告實現。然而，由於咖哩因傷倦勤，兄弟二人同場獻技的畫面，還需耐心等候。

財政限制致季前被裁

34歲的薛夫居利在季前訓練營時已是勇士一員，球隊原意早已想促成這對兄弟聯手。但礙於球隊當時受「硬工資帽」下的第二層豪華稅線所限，為保持薪酬空間的靈活性，勇士在開季前只能忍痛將其裁掉，並僅以14人名單展開新球季。如今，球隊終於騰出薪酬空間，重新將他簽回，填補第15人的陣容空缺。

咖哩養傷兄弟兵暫未能合體

可惜的是，這對星級兄弟暫時仍未能並肩作戰。勇士的當家球星史堤芬居里目前正受左股四頭肌拉傷困擾，將在未來一周內再次接受評估。這位本季場均為球隊貢獻27.9分的得分王缺陣，無疑令「兄弟兵」的合璧首演需要延期。

走出巨星兄長光環證明實力

踏入個人第12個NBA球季的薛夫居利，其職業生涯的起點正是在勇士的G-League（發展聯盟）球隊,生涯先後效力過10支不同的NBA球隊，三分命中率高達43.3%，在聯盟歷史上高踞第七位；上季更以45.6%的命中率冠絕全NBA。勇士為了騰出陣容位置給薛夫居利，裁掉了雙向合約前鋒路維（Jackson Rowe）。