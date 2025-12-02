NBA｜勇士簽下射神弟弟薛夫居利 咖哩養傷兄弟暫未能合體
更新時間：11:52 2025-12-02 HKT
發佈時間：11:52 2025-12-02 HKT
發佈時間：11:52 2025-12-02 HKT
勇士周一宣布正式簽下史堤芬居利（Stephen Curry）的弟弟薛夫居利（Seth Curry），合約至今季結束，意味著球迷期待已久的「居利兄弟班」終告實現。然而，由於咖哩因傷倦勤，兄弟二人同場獻技的畫面，還需耐心等候。
財政限制致季前被裁
34歲的薛夫居利在季前訓練營時已是勇士一員，球隊原意早已想促成這對兄弟聯手。但礙於球隊當時受「硬工資帽」下的第二層豪華稅線所限，為保持薪酬空間的靈活性，勇士在開季前只能忍痛將其裁掉，並僅以14人名單展開新球季。如今，球隊終於騰出薪酬空間，重新將他簽回，填補第15人的陣容空缺。
咖哩養傷兄弟兵暫未能合體
可惜的是，這對星級兄弟暫時仍未能並肩作戰。勇士的當家球星史堤芬居里目前正受左股四頭肌拉傷困擾，將在未來一周內再次接受評估。這位本季場均為球隊貢獻27.9分的得分王缺陣，無疑令「兄弟兵」的合璧首演需要延期。
走出巨星兄長光環證明實力
踏入個人第12個NBA球季的薛夫居利，其職業生涯的起點正是在勇士的G-League（發展聯盟）球隊,生涯先後效力過10支不同的NBA球隊，三分命中率高達43.3%，在聯盟歷史上高踞第七位；上季更以45.6%的命中率冠絕全NBA。勇士為了騰出陣容位置給薛夫居利，裁掉了雙向合約前鋒路維（Jackson Rowe）。
最Hit
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
2025-12-01 12:40 HKT
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友 為比賽激減167磅
2025-11-30 23:00 HKT