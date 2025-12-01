Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓混合團體世界盃｜「世一」黃鎮廷/陳顥樺鎖定勝局 港隊8:2挫智利 迎小組賽首勝

即時體育
更新時間：21:02 2025-12-01 HKT
發佈時間：21:02 2025-12-01 HKT

2025年國際乒聯混合團體世界杯今日在成都續戰，香港隊於小組賽次仗迎戰智利隊，憑「世一」黃鎮廷/陳顥樺在關鍵的男雙一局一擊致勝，最終以局數8:2擊敗對手，收穫今次世界盃小組賽首勝。

黃鎮廷（右）和杜凱琹（左）。中新社
黃鎮廷（右）和杜凱琹（左）。中新社
黃鎮廷（右）和杜凱琹（左）。中新社
黃鎮廷（右）和杜凱琹（左）。中新社
黃鎮廷（左）和杜凱琹（右）。中新社
黃鎮廷（左）和杜凱琹（右）。中新社

本次賽事賽制與傳統不同：先打混雙，繼而兩場單打（先女單後男單）；若未分勝負，則再戰女雙及男雙。每場對局採三局兩勝制，比分只會出現3:0或2:1；單場團體賽中，先贏得8局的一方勝出。

混雙先拔頭籌 黃鎮廷逆轉取賽點

港隊今仗先以陳顥樺/朱成竹上陣混雙，迎戰智利組合高美斯／奧迪加（Gomez/Ortega）。港隊組合以11:9先贏一局，次局以7:11惜負，關鍵第三局再以11:6拿下，為港隊先取2:1局的領先。隨後的女單比賽由杜凱琹登場，面對維加・保蓮娜（Vega Paulina）。杜凱琹首局在拉鋸下以12:10先聲奪人，其後迅速調整手感，以11:7、11:2連下兩城，港隊局數優勢擴至5:1。

「世一」一擊致勝

第三場男單由「老大哥」黃鎮廷出戰，硬撼智利的布高斯・尼古拉斯（BURGOS Nicolas）。黃鎮廷首局以7:11告負，但隨即回氣調整，以11:5、11:8連取兩局，為港隊搶下賽點，總局數拉開至7:2。由於前三場未分勝負，港隊在男雙派出「世一」黃鎮廷/陳顥樺對陣智利的高美斯/布高斯。港隊只需再取一局即可全場勝出，「老嫩配」在關鍵時刻把握到位，以11:9一擊致勝，將比分定格為8:2，為香港拿下小組賽首勝。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
02:56
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
社會
5小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
5小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
9小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
6小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
22小時前
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
02:56
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
社會
4小時前
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期
大埔宏福苑五級火｜物理治療助理失業4月 力撐女友捐款：$300死慳我哋食足一星期｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應
大埔宏福苑五級火｜接載4長者到沙田暫住 災民落車前：我哋依家乜都無晒啦 司機心酸不懂回應｜Juicy叮
時事熱話
11小時前