乒乓混合團體世界盃｜「世一」黃鎮廷/陳顥樺鎖定勝局 港隊8:2挫智利 迎小組賽首勝

2025年國際乒聯混合團體世界杯今日在成都續戰，香港隊於小組賽次仗迎戰智利隊，憑「世一」黃鎮廷/陳顥樺在關鍵的男雙一局一擊致勝，最終以局數8:2擊敗對手，收穫今次世界盃小組賽首勝。

黃鎮廷（右）和杜凱琹（左）。中新社

本次賽事賽制與傳統不同：先打混雙，繼而兩場單打（先女單後男單）；若未分勝負，則再戰女雙及男雙。每場對局採三局兩勝制，比分只會出現3:0或2:1；單場團體賽中，先贏得8局的一方勝出。

混雙先拔頭籌 黃鎮廷逆轉取賽點

港隊今仗先以陳顥樺/朱成竹上陣混雙，迎戰智利組合高美斯／奧迪加（Gomez/Ortega）。港隊組合以11:9先贏一局，次局以7:11惜負，關鍵第三局再以11:6拿下，為港隊先取2:1局的領先。隨後的女單比賽由杜凱琹登場，面對維加・保蓮娜（Vega Paulina）。杜凱琹首局在拉鋸下以12:10先聲奪人，其後迅速調整手感，以11:7、11:2連下兩城，港隊局數優勢擴至5:1。

「世一」一擊致勝

第三場男單由「老大哥」黃鎮廷出戰，硬撼智利的布高斯・尼古拉斯（BURGOS Nicolas）。黃鎮廷首局以7:11告負，但隨即回氣調整，以11:5、11:8連取兩局，為港隊搶下賽點，總局數拉開至7:2。由於前三場未分勝負，港隊在男雙派出「世一」黃鎮廷/陳顥樺對陣智利的高美斯/布高斯。港隊只需再取一局即可全場勝出，「老嫩配」在關鍵時刻把握到位，以11:9一擊致勝，將比分定格為8:2，為香港拿下小組賽首勝。