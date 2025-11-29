Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火│香港板球運動員Moner Dar 出戰世界盃獲選最佳球員動情落淚 「將勝利獻給遇難的人」│有片

即時體育
更新時間：14:36 2025-11-29 HKT
發佈時間：14:36 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五級火至今已造成至少128人死亡，不少市民仍在傷痛之中，亦有香港運動員在外征戰時，仍心繫這場災難。香港板球隊正在巴基斯坦卡拉奇出戰40歲以上T20板球世界盃，球隊在周四擊敗西印度群島，港將Moner Dar獲選為最佳球員，他受訪時動情落淚，哽咽地說「「將勝利獻給遇難的人」﹗

 

Moner Dar受訪哭成淚人

首屆40歲以上T20板球世界盃，於11月21日至12月1日舉行，共有12不同國家和地區的球隊參加，包括東道主巴基斯坦、南非、澳洲、美國和加拿大等，港隊被編入1組。港隊在小組頭4仗收錄1勝3負，周四最後一輪擊敗西印度群島，Moner Dar獲選為比賽最佳球員。

「我很傷心，很無語」

Moner Dar賽後接受訪問，先大力深呼吸一下，一邊落淚一邊哽咽道：「首先......這幾局比賽......我會獻給在香港逝去的40人(當時死亡人數)。」主持人之後輕拍其背脊，Moner Dar調整心情後繼續表示：「這次比賽，我將獻給那些在香港悲劇時刻的生命......我很傷心，很無語。」

