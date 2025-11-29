教宗良十四世籲追求和平：第三次世界大戰已零星展開

教宗良十四世（Pope Leo XIV）27日展開首次海外訪問，並在土耳其發表談話。他警告全球衝突升溫，「第三次世界大戰正零散在全球蔓延」，呼籲各方追求和平。

美聯社、路透報道，現年70歲的良十四世27日抵達土耳其首都安卡拉，並與總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）會晤，良十四世讚揚土耳其作為東西橋樑的歷史角色，期望該國成為不同民族間的穩定力量。在良十四世到訪之際，土耳其將其定位成終結俄烏與加沙衝突的關鍵調解人。

良十四世並未點名任何具體衝突，但引用前任教宗方濟各（Pope Francis）所言，感嘆世界各地同時存在零星、激烈的衝突：「第三次世界大戰正以零散的方式在全球蔓延。」他指資源並非用來消除飢餓、貧困與保護自然，而是用在軍備，世界歷經兩次世界大戰之後，「如今正處於全球衝突加劇的階段，我們絕不能屈服於此，人類未來岌岌可危」。

良十四世在前往土耳其的飛機上，已向媒體記者表示，希望透過這次外訪行程呼籲世界和平，鼓勵不同背景的人們和諧共處。

在結束土耳其行程之後，良十四世預計前往黎巴嫩。該國深受加沙衝突所影響。梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）表示，針對這趟行程已採取必要安全措施，確保教宗在黎巴嫩的安全，但不願透露具體細節。