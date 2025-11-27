Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜勇士主場100:104倒輸火箭 兼有射神史堤芬居利傷出

更新時間：15:19 2025-11-27 HKT
發佈時間：15:19 2025-11-27 HKT

勇士於周三NBA主場出戰火箭，未能把握一度領先14分的優勢，最終火箭在舒柏迪（Reed Sheppard）攻下生涯新高的31分下，以104:100，4分之差擊敗勇士。勇士輸波之餘，更有「射神」史堤芬居利 （Stephen Curry )於比賽末段傷出，還需進一步檢查才可確定傷情。

勇士半場領先12分

主隊勇士上半場表現不俗，一度領先火箭14分，完半場亦帶著12分的領先優勢。而火箭在當家球星杜蘭缺陣下，由舒柏迪領軍於下半場展開反擊，此子於第3節末段接連得分，助火箭追近至74:76，僅落後兩分進入第4節。火箭第4節開始即打出5:0的攻勢反超前，最終並以4分擊倒勇士。

舒柏迪刷新個人得分新高

舒柏迪今仗交出個人新涯新高的31分、9個籃板的準雙雙成績，隊友艾文湯臣(Amen Thompson)亦有10分14個籃板的雙雙進帳，合力助火箭贏波。

居利傷四頭肌

而勇士射神史堤芬居利今仗手感麻麻，13投僅4中取得14分，他更於完場35.2秒因傷退下火線。據報他是右股四頭肌受傷，需要接受磁力共振檢查才可確定傷情。勇士教練居爾透露：「當我知道他是四頭肌受傷時，我即鬆了一口氣，因為比起足踝和膝蓋受傷好。」

