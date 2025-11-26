Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜湖人笑傲「洛杉磯打吡」頭名晉身NBA盃淘汰賽 三巨頭合砍99分 黨積獲40+準三雙（有片）

更新時間：16:53 2025-11-26 HKT
發佈時間：16:53 2025-11-26 HKT

今季首演「洛杉磯打吡」成焦點戰，湖人今日（26日）在NBA盃小組賽火力全開，憑當積（Luka Doncic）繳出40+準三雙級數的神勇表現，帶隊以135：118力挫同城宿敵快艇，3戰全勝提前鎖定B組頭名，晉身NBA盃淘汰賽。

 

「洛杉磯打吡」一向是收視保證。湖人坐擁當積拍住勒邦占士（LeBron James），快艇則有哈登（James Harden）與李安納（Kawhi Leonard）壓陣，星光熠熠；而這亦是兩軍今季首度碰頭，賽前話題十足。近況方面，湖人在當積領軍下長踞西區前列；反觀快艇雖號稱「銀河艦隊」，但受困傷病與年齡結構，戰績平平。

當積獲40+準三雙 湖人三巨頭合力射落99分

當積今季瘦身見功，狀態火熱，開賽即手感爆棚，首節三分8投5中獨取24分，上半場已收穫32分。快艇方面，哈登同樣表現不俗，上半場取16分助球隊緊咬，半場湖人僅以69：66領先。比賽進入決勝節，湖人把握哈登休息時段一舉拉開分差，最終以135：118贏下今季首場「打吡」。

此役湖人三巨頭齊發威，當積砍下43分、9籃板、13助攻，為贏波頭號功臣；並達成連續4戰繳出「30+得分、5+籃板、5+助攻」的壯舉，成為球隊自1961年以來第一人。里夫斯末節獨取18分，全場貢獻31分9籃板，關鍵時刻火力支援充足。

占士狀態漸入佳境

勒邦占士迎傷癒後代表作，交出25分6籃板6助攻。賽後他讚揚球隊近況理想，直言狀態漸入佳境：「我的體能正在好轉，我會持續加練，期待每場都有進步。」同時他亦大讚當積開場火熱表現：「盧卡開場就進入狀態，他為球隊進攻定下基調，我們就跟住他的節奏走。」

湖人以3勝0負強勢出線，率先成為西區晉級NBA盃淘汰賽的隊伍之一；氣勢如虹的紫金軍，後勢可期。

