WTT香港總決賽2025｜瑞典男單猛將摩加特 曾在香港留下美好回憶 望紅館滿座激發最強狀態

世界乒乓球壇年度壓軸大戲，世界乒乓球職業大聯盟（WTT）總決賽，將於12月10日至14日首度登陸香港紅磡體育館。 而瑞典名將摩加特（Truls Möregårdh）出席WTT總決賽賽前線上訪問時，面對媒體暢談自己今年的狀態和六年後重回香港的喜悅，更希望到時能全場爆滿，才能充分發揮實力。

香港情結難忘懷 希望觀眾坐爆紅館

現年23歲的摩加特，曾經參加2019年香港乒乓球公開賽，六年後重回香港，他大贊香港 ：「回到香港感覺真好，上次來香港給我留下美好的回憶。當時的球場非常完美，座無虛席，到處都是熱情的球迷，所以我很高興能再次回到香港。」他回憶當年的賽事成為他職業生涯的重要轉折點：「當時成功打進32強，讓我首次躋身世界前100。」不過他當時在16強賽敗給中國名將梁靖崑，他表示當時因此機會可以好好遊歷香港，乘坐天星小輪暢遊維港，更頂著酷暑攀登太平山頂，當時在香港他玩得很開心，也讓他對香港充滿特殊的情感。這次他將會和兄弟一起參觀香港 ：「我們也希望能順便參觀這座城市。我不僅對乒乓球本身感到興奮，而且像往常一樣，每次來亞洲，來到這些精彩的城市，我都非常期待品嚐美食。」

在記者提問面對即將在可容納萬人的香港體育館出賽時，他展現獨特的大賽心態：「如果有一萬人來看比賽，我就是全世界最幸福的人了。我覺得所有觀眾都應該看到精彩的乒乓球比賽。」他更加表示觀眾越多發揮得越好：「我喜歡在人山人海的觀眾面前比賽，如果觀眾不多，我往往發揮得不好。所以來的人越多，我打得就越好。」

由過往遙不可及 成為中國乒乓球挑戰者

現年23歲的摩加特今年屢創佳績，8月先在歐洲公開賽瑞典站4：3險勝世界第二的中國名將林詩棟，10月更在WTT蒙彼利埃站直落四局橫掃日本新銳松島輝空，成為首位奪得WTT大滿貫單打冠軍的歐洲選手，徹底打破亞洲選手壟斷局面。 不少人認為他的表現只是曇花一現，他在線上訪問時表示：「 我覺得今年我動力十足，想要繼續證明自己配得上頂尖水平，尤其是在巴黎奧運之後。很多人認為那隻是曇花一現，但我想證明我可以全年都保持這種水平。 」