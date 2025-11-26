Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

WTT香港總決賽2025｜瑞典男單猛將摩加特 曾在香港留下美好回憶 望紅館滿座激發最強狀態

即時體育
更新時間：13:00 2025-11-26 HKT
發佈時間：13:00 2025-11-26 HKT

世界乒乓球壇年度壓軸大戲，世界乒乓球職業大聯盟（WTT）總決賽，將於12月10日至14日首度登陸香港紅磡體育館。 而瑞典名將摩加特（Truls Möregårdh）出席WTT總決賽賽前線上訪問時，面對媒體暢談自己今年的狀態和六年後重回香港的喜悅，更希望到時能全場爆滿，才能充分發揮實力。

香港情結難忘懷 希望觀眾坐爆紅館

現年23歲的摩加特，曾經參加2019年香港乒乓球公開賽，六年後重回香港，他大贊香港 ：「回到香港感覺真好，上次來香港給我留下美好的回憶。當時的球場非常完美，座無虛席，到處都是熱情的球迷，所以我很高興能再次回到香港。」他回憶當年的賽事成為他職業生涯的重要轉折點：「當時成功打進32強，讓我首次躋身世界前100。」不過他當時在16強賽敗給中國名將梁靖崑，他表示當時因此機會可以好好遊歷香港，乘坐天星小輪暢遊維港，更頂著酷暑攀登太平山頂，當時在香港他玩得很開心，也讓他對香港充滿特殊的情感。這次他將會和兄弟一起參觀香港 ：「我們也希望能順便參觀這座城市。我不僅對乒乓球本身感到興奮，而且像往常一樣，每次來亞洲，來到這些精彩的城市，我都非常期待品嚐美食。」 

在記者提問面對即將在可容納萬人的香港體育館出賽時，他展現獨特的大賽心態：「如果有一萬人來看比賽，我就是全世界最幸福的人了。我覺得所有觀眾都應該看到精彩的乒乓球比賽。」他更加表示觀眾越多發揮得越好：「我喜歡在人山人海的觀眾面前比賽，如果觀眾不多，我往往發揮得不好。所以來的人越多，我打得就越好。」

由過往遙不可及 成為中國乒乓球挑戰者

現年23歲的摩加特今年屢創佳績，8月先在歐洲公開賽瑞典站4：3險勝世界第二的中國名將林詩棟，10月更在WTT蒙彼利埃站直落四局橫掃日本新銳松島輝空，成為首位奪得WTT大滿貫單打冠軍的歐洲選手，徹底打破亞洲選手壟斷局面。 不少人認為他的表現只是曇花一現，他在線上訪問時表示：「 我覺得今年我動力十足，想要繼續證明自己配得上頂尖水平，尤其是在巴黎奧運之後。很多人認為那隻是曇花一現，但我想證明我可以全年都保持這種水平。 」

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
4小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
3小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前