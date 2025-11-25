Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│曼聯0:1愛華頓 13分鐘起踢多一人都無用 狂射25次無入波

即時體育
更新時間：10:32 2025-11-25 HKT
發佈時間：10:32 2025-11-25 HKT

周一英超，挾5輪不敗強勢出戰的曼聯，主場面對愛華頓，13分鐘已因客軍中場伊祖沙古爾(Idrissa Gueye)領紅牌出場，有踢多一人的優勢。可是球隊全場圍攻下，狂射25腳都未能取得入球，更被拖肥糖唯一中目標攻門失守，最終輸0:1。

伊祖沙古爾掌摑隊友被逐

開賽僅13分鐘，愛華頓中場伊祖沙古爾在一次防守失誤中，與守將米高堅尼爆發衝突，他更出手掌摑後者，被球證驅逐離場。踢少一人的拖肥糖仍站穩陣腳，並在29分鐘由中場達斯貝利賀爾單人匹馬進攻，在禁區頂勁射死角破網領先，這球亦是他們全場唯一中目標攻門。

曼聯25次射門無功而還

落後的曼聯之後瘋狂圍攻，但隊長般奴費南迪斯、前鋒約舒亞舒克斯、鋒將麥比奧莫和美臣蒙特的射門都無攻而還，最終地頭輸0:1，聯賽5場不敗走勢告一段落。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
10小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
9小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
13小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
12小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前