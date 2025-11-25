英超│曼聯0:1愛華頓 13分鐘起踢多一人都無用 狂射25次無入波

周一英超，挾5輪不敗強勢出戰的曼聯，主場面對愛華頓，13分鐘已因客軍中場伊祖沙古爾(Idrissa Gueye)領紅牌出場，有踢多一人的優勢。可是球隊全場圍攻下，狂射25腳都未能取得入球，更被拖肥糖唯一中目標攻門失守，最終輸0:1。

伊祖沙古爾掌摑隊友被逐

開賽僅13分鐘，愛華頓中場伊祖沙古爾在一次防守失誤中，與守將米高堅尼爆發衝突，他更出手掌摑後者，被球證驅逐離場。踢少一人的拖肥糖仍站穩陣腳，並在29分鐘由中場達斯貝利賀爾單人匹馬進攻，在禁區頂勁射死角破網領先，這球亦是他們全場唯一中目標攻門。

曼聯25次射門無功而還

落後的曼聯之後瘋狂圍攻，但隊長般奴費南迪斯、前鋒約舒亞舒克斯、鋒將麥比奧莫和美臣蒙特的射門都無攻而還，最終地頭輸0:1，聯賽5場不敗走勢告一段落。