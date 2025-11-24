Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│當積「準大三元」數據阻爵士反撲 12場逾400分、100助攻破紀錄

周日NBA，湖人作客爵士差點反勝為敗，他們在當家球星當積（Luka Doncic）大發神威，交出33分、11籃板、8助攻的「準大三元」數據，以及勒邦占士（LeBron James）貢獻17分下，末節曾一度領先13分。可是爵士在最後階段瘋狂反撲，最終僅贏108:106，連勝走勢增至4場。

湖人末節一度領先13分

比賽開局雙方隨即陷入拉鋸，比分多次互換領先。戰至第二節，湖人「大帝」占士挺身而出，一度連入3球，加上八村塁外線開火，助球隊半場建立62:55的領先優勢。然而，主場作戰的爵士韌性十足，第三節由新星佐治（Keyonte George）及麥健倫（Lauri Markkanen）策動一波14:1的凌厲攻勢，一舉將比分反超。幸好當積及時發力，單節末段連取5分，加上占士的入樽，湖人再度領先，帶著3分優勢進入第4節。

末節戰況更趨白熱化。當錫接管比賽，個人連投帶罰攻下7分，率隊打出一波11:0的小高潮，一度將分差擴大至13分。眼看大勢已去，爵士在最後關頭絕地反擊，麥健倫連取5分，並命中關鍵3分，領軍在尚餘41.3秒時追至106:107，僅落後一分，令全場氣氛緊張至極點。

當積收錄「準三雙」

關鍵時刻，當積射入罰球，令湖人領先2分，爵士有5.8秒作最後一擊機會。爵士暫停過後，將絕殺希望寄託在全場攻下27分的佐治身上，可惜他在嚴防下三分出手未能命中，爵士最終回天乏術，以兩分之差飲恨，吞下3連敗。

最快取得400分、100助攻

湖人今仗贏得艱難，團隊三分命中率僅得26%。占士賽後坦言：「我不擔心手感，我們有很多優秀的射手，這種情況不會一直持續下去。」而當積在今仗後，創下NBA史上最快在單季取得400分及100次助攻的紀錄。

