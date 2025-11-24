劍擊｜馬不停蹄下周參加日本站世界盃 目標：最想團體今季躋身世界頭四位

香港劍壇周日傳來喜訊！應屆世界冠軍兼「世一」蔡俊彥（Ryan）在巴林獲頒「年度世一」（2024-2025年度）大獎，這是繼「劍神」張家朗及女重江旻憓（Vivian）後，第3位香港劍手獲此殊榮，他跟意籍教練Maurizio Zomparelli一同出席頒獎禮，同場還有香港劍總主席楊穎新到場支持，他表示：「獲得這份榮譽絕對是榮幸，感謝自己在低潮時沒有放棄，更感激在我一蹶不振時包容及扶持我的人。」

蔡俊彥是香港第三位獲年度世一殊榮的劍手。香港劍總圖

Ryan坦言這個獎項，身旁的Maurizio也有份。香港劍總圖

去年同一個場合，家朗及Vivian同時獲頒「年度世一」頭銜，Ryan這次獲此殊榮，令香港男花一連2季佔去「年度世一」這獎項。Ryan自失落2024年巴黎奧運參賽資格後的一整季FIE巡迴賽完全沒有起色，在8個世界排名賽中，有2個不入「正賽」、2個正賽首圈止步、3個32強止步，直到5月上海大獎賽前，他更想退出餘下比賽，多得花劍教練Maurizio的諄諄教導，勸阻他退賽的念頭，終於在上海大獎賽奪得他的劍擊生涯第一面「大獎賽」冠軍，隨後連奪6月亞錦賽及7月世錦賽金牌，這些都是Ryan第一次，世錦賽更是香港劍壇第一次，其世界排名由原本32位升至第一位。

香港劍總主席楊穎新（右）也到場支持，左是教練Maurizio。香港劍總圖



他獲頒「年度世一」時也提到Maurizio說：「一個劍手能夠走得遠，單靠個人能力是不可能的，我很感恩，身邊有很多不同的人為我張羅，給我教導，特別是教練Maurizio，這份光榮也屬於他。未來希望能在不同劍手，甚至不同的人身上學習更多。」

各位年終世一聚首一堂，包括Ryan（右一)。香港劍總圖

Ryan談新賽季：除每一站都嚐試衝擊個人賽獎牌，更想團體賽做出好成績

一班人成功開心過一個人成功

「真的好感恩，沒想過自己職業生涯真是可以做到世界第一，雖然不知會保持多久，我起碼試過，這個賽季我想放鬆少少心情，嚐試享受比賽，因為享受所做的，才發揮得最好。」Ryan在本月初今季第一站世界盃（西班牙）首圈止步，在剛結束的全運會個人賽8強完成比賽，他表示：「今季頭2個比賽都打得不是好好，但我沒有失落、我去信心，反而看到自己不足，亦有信心可以改善到，相信調整後，會越打越好，目標是每一站都嚐試衝擊獎牌。」



上周跟隊友張家朗、梁千雨及吳諾弘合力奪得全運會男花團體賽歷史金牌後，Ryan下月初將出戰今季第2站世界盃（日本福岡），除個人賽外，他更想在團體賽延續全運會的表現，他說：「今季另一個目標，是希望我們團體能在季末躋身世界排名頭4位，一班人成功開心過一個人成功。」



記者：徐嘉華