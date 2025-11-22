賽艇｜許詠淇夥拍張蔻兒出戰「海上馬拉松」目標衝破4小時 開啟新旅程

由香港遊艇會主辦的「寶馬海岸賽艇香港環島大賽」今明兩日於銅鑼灣吉列島開槍，港隊賽艇代表許詠淇（Winky）將夥拍新拍檔張蔻兒出戰女子雙人雙槳。作為連續六年參賽的「六朝元老」，Winky坦言今年目標依然是爭標，同時劍指四小時大關，盼與新拍檔齊寫新里程，形容是「新旅程的開始」。

自2019年起，許詠淇年年參與環島大賽。她去年在最後十多公里腳抽筋下仍頂住完成，以4小時02分11秒衝線，勇奪女子雙人組桂冠。今年許詠淇將夥伴新搭檔張蔻兒再次出戰「女子雙人雙槳艇」項目，作為「六朝元老」，Winky表示今年的目標繼續是爭第一，但同時希望繼續衝擊4小時的紀錄。

Winky表示今年會在補給與恢復上做足功夫，昨晚更特意做按摩治療，並預備防抽筋營養補給：「去年尾段抽筋，與休息不足、營養不夠有關，今年會特別留意，希望把握機會破紀錄。」

全程45公里、被譽為「海上馬拉松」的環島賽，對體能與意志都是硬仗。Winky笑言連續六年參賽「真係辛苦」，但衝線時的成就感難以取代：「你付出越多，成就感就越大。」她補充自己鍾情挑戰與划艇運動，特別熱愛海岸環境：「關於海岸的比賽，我都會報名。」

今年她與港隊隊友張蔻兒首次在女子雙人雙槳正式合作，二人以往同隊訓練、默契不陌生。Winky大讚張蔻兒屬力量型選手，對拍檔充滿信心：「我覺得這是一個新旅程的開始，我好期待。」

全運會昨晚煞科，港隊賽艇今屆表現不俗。雖未有出戰今屆賽事，Winky指全程關注隊友，為港隊擊敗多名強手感到興奮：「以前同內地各省好手比賽覺得好難贏，今次她們努力爭氣，我替她們開心。」展望2028年洛杉磯奧運新增海岸賽艇項目，Winky表示若有機會參與會是莫大榮幸，但強調現階段專注當下：「而家講仲太早，我會保持對划艇的熱情，繼續加倍努力訓練。」

記者：楊功煜