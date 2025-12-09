超級1000大馬公開賽｜無懼在曾漏水2號場比賽 家朗憑堅毅意志再進一級

香港羽球一哥伍家朗，周四在吉隆坡的超級1000 大馬公開賽保持不敗優勢，就算被安排在前天因天雨漏水的2號場比賽，也無阻港將的氣勢；他跟法國的波波夫（（Toma Junior Popov）在男單16強拉鋸足足84分鐘，決勝第3局曾打至17:17平時，家朗憑堅毅意志連取4分，鎖定8強席位，將對日本一哥、世界排第8的奈良岡功大。

激戰超過1小時，家朗最終獲勝。直播截圖

直播截圖

家朗勝出後，第一時間跟總教練黃綜翰握手。直播截圖

家朗及波波夫的往績是港將1勝2負，但最近一次的對壘，勝方是家朗，二人一開局已鬥得難分難解至「刁時」，家朗先以23:21險勝，但第2局換邊後，對方打得氣勢如虹，家朗以10:21被對手拉成平手；到決勝局第3局，家朗在小休前以11:9領先，但對世界排19的波波夫不放鬆一步，雙方曾打至12:12、15:15，曾落後15:16的家朗沒受到影響，兩度追平手至17:17下，港將連取4分以21:17晉級周五8強。



家朗賽後表示：「第2局轉場後，風向有點影響我發揮，但主要是對方改了打法，我一時間未能適應。到第3局，我們在最後階段很多來回球，每拿一分都十分艱辛，慶幸可以靠意志力拿下最後勝利。」



問到家朗在曾受漏水影響的2號場，有沒有影響，他說：「我見對手在第一局不停要求大會抹地，以為又有嚴重漏水問題，但當我第2盤轉過去後，不覺得場地有水，所以影響不大。」家朗希望周五的8強戰以「平常心」去爭取準決賽位置，他對上一次入超級1000的準決賽要數回4年前的2021年1月泰國公開賽，當時他奪得亞軍。

李卓耀不敵中華台北對手。資料圖片



師弟李卓耀曾於首圈爆冷擊退巴黎奧運金牌得主、丹麥的艾素臣（Viktor Axelsen），可惜周四在16強未能延續勝仗，他跟中華台北的戚又仁打了57分鐘，阿耀先贏一局21:15下，被對手連追2局，港將最終以14:21、12:21下馬。

記者：徐嘉華

