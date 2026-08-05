南非練馬師桂福特剛季首度在港開倉，即取得廿八W，並憑「安遇」勝出三級賽婦女銀袋，贏得在港首場級際賽勝利。桂福特表示，對剛季成績感到滿意，並準備好迎接新季挑戰，希望表現能更進一步。

談到剛季馬房成績，桂福特說：「如果有人在剛季初時向我說，我全季可贏出廿八W並在三級賽贏馬，我也不會相信，但一季過後，這些佳績都實現了，令我和整個團隊感到興奮。在此我要感謝廄內馬主支持，以及馬房團隊的努力。」

對於在港開倉首季已能站穩陣腳，桂福特說：「馬房成功是整個團隊的努力成果。而我在南非時，曾於國內三個不同形式的訓練中心設立馬房，並因應各駒的需要，安排牠們到最合適的中心受訓，這令我累積了不少有用的經驗，所以來港後能在短時間內適應新環境。當然，沙田和從化馬場設備優良，尤其是從化馬場的設施簡直一流，馬匹在最佳環境及設施下受訓，交出成績的機會自然大增。」

上季桂廄較倚重轉倉馬攻堅，桂福特指現時廄內都有不少質新馬可爭功。「廄內部分質新馬曾在陣上跑近，有部分則於剛季較後時間抵港，仍未被安排上陣，但我對牠們的質素都感滿意，有信心可在新季交出成績。另外，現時來港服役的南非馬仍寥寥可數，但我認為牠們在國際舞台上的表現，已證明具備質素；只要我遇上適合在香港競逐的南非賽駒，也會引入來港助馬房爭功。」桂福特說。

講開桂廄質新馬，自然要提剛季四戰三捷的「堅先生」，剛季尾升上三班仍輕勝，表現搶鏡。桂福特表示，「堅先生」新季踏入四歲，仍大有進步空間，加上長力逐漸養成，暫以經典一哩賽為其主要目標。練者亦提到七歲的「錶之銀河」，剛季尾轉廄初出即在精英盃獲亞，鬥心十足，希望牠新季繼續展現能力，替馬房出戰大賽。

「堅先生」剛季尾升上三班仍輕勝，表現搶鏡。

文傑