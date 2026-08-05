馬場浮世繪｜「劇烈氣象」法國兩賽二選一

目前全球最高分三歲馬「劇烈氣象」，上周三在古活馬場贏出一級賽薩塞克斯錦標，至今六戰全勝，包括三場一級賽。

「劇烈氣象」本周一早上已恢復操練，該駒練馬師包紀耀表示，「劇烈氣象」賽後仍維持勇態，操練時仍充滿新鮮感，被談到此駒的未來部署，他曾表示將安排牠遠征法國，所以有可能出戰下周日多維爾馬場舉行的傑克莫華大賽，但倘若該駒需要更多時間重新部署，則將競逐下月六日隆尚馬場舉行的隆尚磨坊大賽。

文傑

