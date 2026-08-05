馬場浮世繪｜「劇烈氣象」法國兩賽二選一
更新時間：14:32 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:32 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:32 2026-08-05 HKT
目前全球最高分三歲馬「劇烈氣象」，上周三在古活馬場贏出一級賽薩塞克斯錦標，至今六戰全勝，包括三場一級賽。
「劇烈氣象」本周一早上已恢復操練，該駒練馬師包紀耀表示，「劇烈氣象」賽後仍維持勇態，操練時仍充滿新鮮感，被談到此駒的未來部署，他曾表示將安排牠遠征法國，所以有可能出戰下周日多維爾馬場舉行的傑克莫華大賽，但倘若該駒需要更多時間重新部署，則將競逐下月六日隆尚馬場舉行的隆尚磨坊大賽。
文傑
最Hit
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
2026-08-04 13:32 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
2026-08-03 17:27 HKT
向海嵐小紅書拍片教零消費遊港 借熱水沖泡自攜咖啡、食免費飯 網民：枉為港姐冠軍
2026-08-04 10:00 HKT
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
2026-08-04 10:59 HKT