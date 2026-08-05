馬場浮世繪｜「美麗第一」配周俊樂爭韓國短途錦標

下月六日韓國首爾馬場舉行的三級賽韓國短途錦標，兩匹香港賽駒「自強不息」和「美麗第一」已獲邀到當地參賽，上屆冠軍「自強不息」已決定交由華將巫顯東主轡；另外，據悉「美麗第一」擬配周俊樂出賽，本來周俊樂因為希望策騎葉廄「舉步生風」，於同日在日本阪神競馬場出戰二級賽人馬錦標，可是其後「舉步生風」決定配澳洲騎師連達文出賽，令周俊樂一度沒有坐騎遠征，幸而現在仍獲坐騎出戰韓國大賽。

「舉步生風」將配澳洲騎師連達文出戰二級賽人馬錦標。

「美麗第一」(圖) 擬配周俊樂出戰三級賽韓國短途錦標。

上屆三級賽韓國短途錦標冠軍「自強不息」(圖)，已決定交由華將巫顯東主轡。

文傑