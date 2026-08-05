馬場浮世繪｜「遠飛標槍」將主攻三大賽
更新時間：14:16 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:16 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:16 2026-08-05 HKT
上月在雅士谷馬場舉行的二級賽夏域錦標，前香港瓶盟主「遠飛標槍」擊敗「幻夢逸想」勝出，後駒其後再出贏一級賽英皇錦標，令「遠飛標槍」的未來部署更受關注。
該駒練馬師布銘球表示，「遠飛標槍」近期操練走勢良好，但按他們早已擬定的部署，由於該駒去年下旬先後在法國、香港、卡塔爾和杜拜出賽，所以今年將不會再安排牠頻密出賽。上月在雅士谷馬場贏馬後，便一直操而不戰，下仗目標將是下月六日的德國巴登大賽，只要屆時場地並非太軟爛，便會落賽出戰，之後牠將很大機會競逐美國育馬者盃草地大賽，以及十二月再戰香港瓶。
文傑
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