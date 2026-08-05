苗禮德返家休養
更新時間：14:11 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:11 2026-08-05 HKT
發佈時間：14:11 2026-08-05 HKT
早前在祖家南非炒單車受傷的前練馬師苗禮德，於上周三接受手術，治療其出現骨裂的C1與C2頸椎；南非流行欖球，參與此項運動的選手也經常受到類似的頸傷困擾，故當地醫院具豐富經驗處理有關傷患。苗禮德手術成功及留院觀察後，周二已返回家中休養，距離完全康復又再跨進一步。
陳嘉甜
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