本港馬季煞科後，霍宏聲隨即返回祖家南非與家人會合，然後一同乘坐郵輪暢遊地中海及土耳其等國；現時他已收拾心情，並已抵達英國倫敦，準備周六在雅士谷馬場參加識價盃騎師賽。霍宏聲表示，希望與何澤堯、周俊樂組成的「香港隊」能取得佳績，為港爭光。

識價盃向來備受全球關注，能獲選成為參賽一員，已是一項光榮；據知獲邀騎師代表可獲提供前往英國的機票及酒店住宿，但不會獲得出場費或額外酬金，須靠出賽賺取獎金。霍宏聲坦言，參賽並非為了錢：「我參加識價盃，主要是讓自己有機會在雅士谷馬場策騎，那是英國甚至全世界最享負盛名的馬場之一；今次我有機會在那裏策騎，更可與來自世界不同地區的高手比拼，屆時必全力以赴，希望自己可贏馬之餘，同時協助『香港隊』取得隊際冠軍。」

霍宏聲補充，賽前已做足功課，知道雅士谷馬場跑道寬闊、末段直路要上斜，有信心可盡快適應；反而英國的騎師用鞭條例跟香港不同，才需要特別注意。霍宏聲說：「英國限制騎師用鞭次數，多打一鞭亦會被罰停賽，我擔心陣上短兵相接時，會於未為意之下違規，總之臨場我會特別謹慎。」

剛季霍宏聲贏出35W，較前季少了12W之多，他感到有點沮喪，並直言難忘「祝願」。霍宏聲說：「上季我的支持不足，其間幾匹坐騎『祝願』、『小鳥天堂』和『白鷺金剛』均易配取得好成績；當然，我完全尊重練馬師和馬主的決定，但個人總會有些失望。特別是『祝願』，牠鬥心特強，我對其尤其鍾愛，之後牠贏出一級賽，即使不是由我策騎，依然為其感到高興。」

霍宏聲又表示，剛季尾手風轉順，新季會努力爭取支持，與更多練馬師合作，目標是成績反彈，爭取更多頭馬；倘若遇到具實力的頂級坐騎，能夠出戰大賽便最好不過。

「祝願」

文傑