PMU全球匯合彩池羅斯齊爾德大賽「藍電擊」盼乘馬房強勢再下一城

由包義定訓練的「藍電擊」將於本周日（8月2日）在多維爾馬場角逐PMU全球匯合彩池羅斯齊爾德大賽（1600米一級賽），力爭再添頭馬進賬，為馬房延續今夏的強勢。

現年四歲的「藍電擊」今季狀態大勇，至今三戰全勝，代表作為於7月10日在新市場揚威法爾曼斯錦標（1600米一級賽）。

「藍電擊」的練馬師包義定近期同樣手風大順，過去兩星期錄得高達百分之二十的勝出率，包括於上周末憑「幻夢逸想」攻下英皇錦標（2392米一級賽）。

「藍電擊」父系出自著名種馬「蔚藍海角」，而幕後為了避開牠與雄馬同場對壘，果斷替這匹持續進步的雌馬報爭此賽，捨棄剛於周三在古活舉行的薩塞克斯錦標，以及本月稍後同樣在多維爾上演的一哩直路賽傑克莫華大賽。這個部署看來有望為他們帶來回報。

馬主朱德望陣營的賽馬經理Barry Mahon說︰「『藍電擊』角逐法爾曼斯錦標時要讓磅予陣中的頂級三歲馬，要爭勝並非易事。馬兒從三歲到四歲期間進步了不少，如今已變成一匹魁梧、強壯的賽駒。我覺得牠在皇家雅士谷賽期的表現很好，其後在法爾曼斯錦標的發揮更勝一籌，實在令人滿意。」

「藍電擊」今仗將與七駒同場較量，其中最具瞄頭的當數今季其中一匹三歲菁英「精確」。

隸屬岳伯仁馬房的「精確」今年接連勝出愛爾蘭一千堅尼（1600米）及加冕錦標（1594米）兩項一級賽，但上仗在新市場以兩個馬位之差不敵「藍電擊」屈居亞軍，今仗將爭取反勝該駒。

練馬師伯特去年憑「下凡仙姬」揚威此賽，今年他將派出「天演」力爭衛冕。

「天演」在今屆英國一千堅尼（1600米一級賽）跑獲亞軍後，前仗增程角逐法國橡樹大賽（2100米一級賽）時大敗而回，其後出爭法爾曼斯錦標時一度領放，僅於末段後勁不繼，最終取得第四名。

皮仕高爵士則會派出「信可登月」加入戰團。此駒今季較遲復出，首仗以獨贏34倍冷門身分角逐加冕錦標，陣上交出悅目表現，最終落後頭馬「精確」兩個馬位衝線，取得第四名。

曾勝出凱旋門大賽的皮仕高爵士說：「『信可登月』跑畢加冕錦標後的狀態甚佳，但團隊決定不會像馬兒兩歲時那樣急於讓牠重返戰陣。」

「馬兒在皇家雅士谷賽期的發揮甚佳。牠與對手力拼到底，與季軍馬匹一同衝線。作為復出首仗，馬兒的演出令人滿意，做得很好。」

今仗續替「信可登月」執韁的莫萊斯也表示：「很高興看到馬兒有力成為一匹真正的頂級雌馬。」

法國練馬大師費伯華則寄望「雅麗高娃」能助他四年內第三次揚威此賽。

血統優良的「雅麗高娃」上仗在巴黎隆尚角逐一項1600米表列賽，在遠比今仗預期軟慢的場地上力抗「卡卡迷妹」掄元，繼而進軍此賽。

「快如神」去年在此賽取得第四名，今年力求爭取更佳名次；「青蔥心」前仗在法國一千堅尼（1600米一級賽）以悅目走勢追入季席，但上仗角逐法國橡樹大賽時則跑來欠運。

PMU全球匯合彩池羅斯齊爾德大賽（1600米一級賽）編為海外賽事第二組第三場，將於香港時間8月2日（星期日）晚上十時四十分開跑。

